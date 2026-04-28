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Por Redacción EC

Sporting Cristal vs Junior de Barranquilla EN VIVO | Sigue el partido por la Copa Libertadores

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"Tenemos que ir a sacar algo (a Lima), nos tenemos que traer algo de allá. Ojalá que los tres puntos", dijo Alfredo Arias, entrenador de Junior de Barranquilla.

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Junior, último en el grupo con 1 punto, necesita ganar para salir de esa incómoda posición. En el debut empató 1-1 ante Palmeiras y en la fecha pasada perdió 1-0 ante Cerro Porteño en Paraguay.

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Cristal, dirigido por Zé Ricardo, es segundo en la tabla de posiciones del Grupo F con 3 unidades, por lo que una victoria ante Junior le permitirá mantenerse en zona de acceso directo a la siguiente etapa del torneo continental.

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Los celestes afrontan este encuentro con la finalidad de hacer respetar su localía. Recordemos que en la fecha 1 vencieron por la mínima diferencia a Cerro Porteño y cayeron 2-1 ante Palmeiras en Brasil. 

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La transmisión televisiva del partido estará a cargo del canal ESPN, señal que puedes adquirir contratando los servicios de operadores de cable como Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

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El compromiso se jugará a las 9 p.m. y tendrá como escenario el estadio Alejandro Villanueva, conocido como 'Matute', en el distrito limeño de La Victoria.

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Sporting Cristal recibe esta noche a Junior de Barranquilla en el partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

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