La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se juega con presencia de dos equipos peruanos. Cienciano y Alianza Atlético pelean en sus respectivas llaves contra rivales exigentes y con un único objetivo: clasificar a octavos de final del certamen.

Alianza Atlético integra el Grupo A junto a Tigre, América de Cali y Macará. Tras jugarse la primera fecha, los churres igualaron 1-1 de local en el Estadio Miguel Grau del Callao. Con ello, sumaron un punto en su debut que les permite mirar lo que viene con optimismo.

En su siguiente partido, Alianza Atlético visitará a América de Cali en Colombia el miércoles 15 de abril desde las 9:00 p.m. por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Cienciano se ubica en el Grupo B junto a Puerto Cabello, Juventud y Atlético Mineiro. El ‘Papá’ enfrenta esta tarde (5:00 p.m.) a Juventud en el Estadio Centenario de Montevideo por la fecha 1 de la Copa Sudamericana.

Cienciano encara este partido decidido a sumar puntos para posicionarse como uno de los líderes de su llave. Como se sabe, Puerto Cabello venció 2-1 a Atlético Mineiro y sumó tres puntos que lo ponen en lo más alto del Grupo B.

Así, los equipos peruanos van compitiendo contra rivales que les exigen dar el máximo en el plano internacional. Cienciano y Alianza Atlético luchan por alcanzar los octavos de final.

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