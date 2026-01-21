Universitario de Deportes va alistándose para lo que será su presentación en la Noche Crema y para ello viene completando a su plantel con los refuerzos. Este miércoles, los merengues le dieron la bienvenida a Lisandro Alzugaray y Miguel Silveira, quienes se sumaron al equipo y entrenador en Campo Mar.
Mediante redes sociales, el cuadro tricampeón del fútbol peruano le dedicó u mensaje a sus jugadores. “Bienvenidos a su nueva casa”, se puede leer en la publicación, donde aparecen las fotos de ambos refuerzos y los comentarios de los hinchas no tardaron en llegar.
Alzugaray, por ejemplo, llegó a inicios de semana ya se puso bajo las órdenes del técnico Javier Rabanal. Lo mismo con Silveira, quien también trabajó a la par del equipo y está ilusionado con tener un buena temporada en tienda crema.
Otro que también llegó fue el senegalés-español Sekou Gassama, quien también será un elemento clave en la consecución de los objetivos de la U. El africano buscará ganarse la confianza del entrenador y adueñarse de un puesto en el once titular.
