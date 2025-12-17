Anuncio oficial de la Noche Crema 2026 | Foto: Universitario
Redacción EC
Redacción EC

Universitario de Deportes anunció que enfrentará a Universidad de Chile en la ‘Noche Crema 2026′, que está pactado para llevarse a cabo el próximo 24 de enero.

Por ello, en sus redes sociales, confirmó el cronograma de la venta de las entradas.

Este miércoles 17 de diciembre las entradas estarán a la venta para socios y adherentes (al día en sus pagos), a partir de las 7:00 p.m.

Asimismo, la venta al público general estará habilitada el jueves 18 de diciembre desde las 19:00 horas.

