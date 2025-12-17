Universitario de Deportes anunció que enfrentará a Universidad de Chile en la ‘Noche Crema 2026′, que está pactado para llevarse a cabo el próximo 24 de enero.
Por ello, en sus redes sociales, confirmó el cronograma de la venta de las entradas.
Este miércoles 17 de diciembre las entradas estarán a la venta para socios y adherentes (al día en sus pagos), a partir de las 7:00 p.m.
Asimismo, la venta al público general estará habilitada el jueves 18 de diciembre desde las 19:00 horas.
