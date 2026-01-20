El Matías Di Benedetto puso el primer gol para Universitario en el inicio de este 2026. En el encuentro amistoso que disputan la ‘U’ contra Melgar en el Estadio Monumental, el defensor se impuso con un cabezazo al arco tras un tiro de esquina.

Gol de Matías Di Benedetto para el 1-0 de Universitario vs. Melgar. (Video: Universitario)