Tras pasar los exámenes médicos, este jueves el jugador senegalés-español, Sekou Gassama se puso a las órdenes de su nuevo club Universitario de Deportes y ya entrena con el equipo.
La ‘Pantera’ comenzó a hacer trabajos físicos con sus nuevos compañeros en Campo Mar ‘U’ y se espera que poco a poco vaya integrándose a su nueva casa.
El jugador llegó el miércoles y fue recibido por una comitiva del club merenque y luego de un breve descanso fue a pasar los exámenes médicos a una clínica local.
Gassama, pasó por clubes de Chipre y Argelia, pero su mejor momento fue en la temporada 2020-2021 en el Fuenlabrada español, donde anotó 5 goles en 9 partidos.
Con su llegada queda lista la incorporación de los jugadores extranjeros contratados para este año, entre los que se encuentran, Caín Fara, Héctor Fértoli, Miguel Silveira y Lisandro Alzugaray.
Luego de enfrentar a Melgar de Arequipa, la ‘U’ se prepara ahora para la ‘Noche Crema 2026′ evento que se llevará a ca´bo este 24 de enero en el Estadio Monumental. Ujniversitario disputará un partido amistoso con la ‘U’ de Chile.
