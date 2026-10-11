¡Gran centro de Yotún! Golazo de Iberico para el 1-0 de Sporting Cristal vs UTC.
¡Gran centro de Yotún! Golazo de Iberico para el 1-0 de Sporting Cristal vs UTC.
Por Redacción EC

Sporting Cristal sacó ventaja ante UTC en Cajamarca. A los 12′, Luis Iberico apareció para poner el 1-0 y darle tranquilidad al equipo de Roberto Mosquera en el Héroes de San Ramón. El gol llegó de balón parado y tuvo mucho que ver Yoshimar Yotún, quien ejecutó un gran tiro libre a la cabeza el delantero celeste para cambiar la pelota de dirección y abrir el marcador. Eso sí, el VAR actuó de oficio para verificar una posible posición adelantada, pero el gol terminó convalidándose tras la revisión de las imágenes.

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