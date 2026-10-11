¡Gran centro de Yotún! Golazo de Iberico para el 1-0 de Sporting Cristal vs UTC.

Sporting Cristal sacó ventaja ante UTC en Cajamarca. A los 12′, Luis Iberico apareció para poner el 1-0 y darle tranquilidad al equipo de Roberto Mosquera en el Héroes de San Ramón. El gol llegó de balón parado y tuvo mucho que ver Yoshimar Yotún, quien ejecutó un gran tiro libre a la cabeza el delantero celeste para cambiar la pelota de dirección y abrir el marcador. Eso sí, el VAR actuó de oficio para verificar una posible posición adelantada, pero el gol terminó convalidándose tras la revisión de las imágenes.

Sporting Cristal sacó ventaja ante UTC en Cajamarca. A los 12′, Luis Iberico apareció para poner el 1-0 y darle tranquilidad al equipo de Roberto Mosquera en el Héroes de San Ramón. El gol llegó de balón parado y tuvo mucho que ver Yoshimar Yotún, quien ejecutó un gran tiro libre a la cabeza el delantero celeste para cambiar la pelota de dirección y abrir el marcador. Eso sí, el VAR actuó de oficio para verificar una posible posición adelantada, pero el gol terminó convalidándose tras la revisión de las imágenes. SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru