El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 2026 se transmite en vivo en Perú por ESPN, Disney+ (Plan Premium) y F1 TV, con la carrera principal programada para el sábado 21 de noviembre a las 23:00 (hora de Perú).

Fecha del GP Las Vegas

El evento se desarrolla del jueves 19 al sábado 21 de noviembre de 2026 en el circuito callejero de Las Vegas.

¿A qué hora empieza el GP Las Vegas?

Viernes 20 de noviembre: Prácticas Libres 3 a las 19:30 y Clasificación a las 23:00.

Sábado 21 de noviembre: Carrera principal (50 vueltas) a las 23:00. (Nota: Las Prácticas Libres 1 y 2 ya se disputaron el jueves 19 de noviembre a las 19:30 y 23:00, respectivamente).

Canales para ver el GP Las Vegas