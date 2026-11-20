El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 2026 se transmite en vivo en Perú por ESPN, Disney+ (Plan Premium) y F1 TV, con la carrera principal programada para el sábado 21 de noviembre a las 23:00 (hora de Perú).
El evento se desarrolla del jueves 19 al sábado 21 de noviembre de 2026 en el circuito callejero de Las Vegas.
- Viernes 20 de noviembre: Prácticas Libres 3 a las 19:30 y Clasificación a las 23:00.
- Sábado 21 de noviembre: Carrera principal (50 vueltas) a las 23:00. (Nota: Las Prácticas Libres 1 y 2 ya se disputaron el jueves 19 de noviembre a las 19:30 y 23:00, respectivamente).
- Televisión por cable: ESPN transmite la clasificación y la carrera principal en vivo (disponible en operadores como Movistar TV, Claro TV y DirecTV).
- Streaming: Disney+ (Plan Premium) ofrece todas las sesiones en vivo, incluyendo las prácticas libres, la clasificación y la carrera.
- Plataforma oficial: F1 TV Pro / Premium transmite el fin de semana completo con cámaras a bordo, telemetría en tiempo real y múltiples audios.