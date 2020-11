Joazinho Arroé: estos son los detalles de cómo abandonó la concentración de Alianza Lima

Conforme a los criterios de Saber más

Joazinho Arroé abandonó esta noche la concentración de Alianza Lima, que se prepara para un vital partido mañana ante Melgar de Arequipa. ¿Qué pasó con el futbolista blanquiazul? En Deporte Total hemos obtenido información de primera mano sobre los detalles de ese incómodo momento.

El entrenamiento de esta tarde fue dirigido por Guillermo Salas, técnico de la reserva, bajo la supervisión de Daniel Ahmed, Jefe de Planeación y Desarrollo de Alianza Lima. A pesar de la crisis deportiva, con el peligro de estar cerca de los puestos de descenso en la Liga 1, se intentó llevar de la mejor manera los entrenamientos hasta que tocó dar el once titular de mañana. Este no incluía a Joazinho Arroé.

Horas antes de la práctica, el Fondo Blanquiazul logró que Mario Salas desista de participar de estas prácticas. Si bien aún faltan resolver temas contractuales, la salida del chileno es inminente. Mario Salas había dejado al margen de esta concentración a Arroé. Por ello, Guillermo Salas y Daniel Ahmed pidieron que llamen a Joazinho y que regrese al grupo.

Cuando Arroé llegó a las prácticas lo primero que escuchó es que no iba a formar parte del once titular. Apenas tocó iniciar la práctica, decidió no ponerse la pechera de entrenamiento. Eso tomó a todos por sorpresa. Lo que pasó después podría determinar su salida definitiva del primer equipo.

“Tengo un dolor en la pierna”, dijo Arroé y caminó al tópico sin que nadie lo acompañe. ‘Chicho’ Salas y Ahmed consultaron a los médicos si Joazinho tenía alguna lesión y esto fue descartado rápidamente.

La actitud de Arroé molestó mucho al comando técnico y eso produjo el desencuentro con Guillermo Salas y Daniel Ahmed. A Joazinho le dijeron que la situación es innegociable, que ningún jugador está por encima del club y que si no pide disculpas al equipo no será tomado en cuenta en lo que resta de la temporada.

