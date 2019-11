Mario Yepes se caracterizaba por ser un central con un gran juego aéreo, tener liderazgo ser muy rudo. En la cancha, era de esos defensores que siempre jugaban al límite y le mostraba los dientes a los delanteros rivales. Sin embargo, ya con 43 años encima y habiendo colgado los chimpunes, dicha dureza ya es parte del pasado. Es más, hasta se muestra bastante ameno y con mayor razón si le hablan de River Plate, club al cual le tiene un gran cariño.

Con el club argentino, el ex Milan tuvo una de sus mejores épocas en su carrera como futbolista. Con la Banda, el ex zaguero ganó dos ligas y se metió en el corazón del hincha ‘millonario’. Por ello, Yepes intenta analizar la final de esta tarde con la mayor frialdad posible, pero no puede ocultar su deseo: quiere que River salga campeón.

Yepes tuvo uno de sus mejores pasajes como futbolista con la camiseta de River Plate. (Foto: AP)

- ¿Qué opinas que consideren a Flamengo como el gra favorito para la gran final?

Es un candidato sin duda, además ha hecho una gran inversión económica. Pero River tiene un gran equipo y esa jerarquía que le ha dado Marcelo Gallardo desde el banco durante estos últimos cinco años.

- ¿Cómo se puede dar el partido en el trámite?

Es una final pareja, no creo que hayan favoritos. El que cometa menos errores seguramente ganará.

- ¿Te animas a dar un score?

No, score no. Pero sí espero que gane River.

- ¿Qué tanto pesa que este River tenga experiencia en finales?

Seguramente, ya que en los últimos cinco años será la tercera final que disputará el conjunto del Muñeco. Ha ganado la Sudamericana y dos veces la Libertadores, obviamente todo eso suma.

- ¿Te gusta que se juegue a un solo partido la final?

Es atractivo porque todo se decide en el partido de mañana (hoy). Para la organización también es bonito involucrar a otro país que no se ve representando en la final. Pero vamos a ver cómo funciona, es la primera vez y esperemos que todo salga muy bien.

- ¿Cómo se juegan este tipo de finales?

Son partidos difíciles de jugar, en donde todo se hace doblemente complicado. Obviamente nosotros queremos que sea River el gran ganador.