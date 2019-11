Por esas cosas que tiene el fútbol, resulta irónico que este sábado (3 p.m.), cuando se dé el pitazo inicial del árbitro chileno Roberto Tobar en la anhelada final de la Copa Libertadores 2019, todo el mundo balompédico gozará con un espectáculo único y apasionante, mas no así los verdaderos protagonistas: River Plate y Flamengo, al menos durante los 90 minutos y pico que dure la definición. Para ellos y sus hinchadas será un carrusel de emociones. Sobrarán los nervios, aplausos, insultos, alegrías, tristezas, mientras sus corazones palpitarán a mil. Ni siquiera la mejor película podría reunir tantas emociones juntas como lo hace el balón en este tipo de definiciones. Desde las gradas del imponente estadio Monumental, torcedores e hinchas argentinos estarán unidos con un cordón umbilical invisible a sus ídolos en el césped.

Los chilenos, uruguayos, bolivianos, paraguayos, colombianos, sobre todo los peruanos, y hasta los europeos (se dice que 169 países podrán sintonizar el encuentro) vivirán un espectáculo que provocará puro disfrute. La mesa está servida para quien no hinche por uno de estos dos titanes de Sudamérica, y sí por este deporte maravilloso. A riverplatenses y cariocas solo les queda sufrir porque al final solo uno tocará tocará el cielo limeño.

Enzo Pérez es uno de los futbolistas emblemas de River. (Foto: AP)

'Gabigol' tiene siete goles en 11 partidos disputados en esta edición de la Copa Libertadores. (Foto: AP)

Y cómo no va a ser un deleite, si los actores serán de lujo para la primera final a partido único que tendrá el torneo continental desde su creación en 1960. Detrás de estas dos escuadras hay rumas sobre rumas de libros de rica historia futbolística que han escrito con títulos, con dos hinchadas potentes, bullangueras, coloridas y que se caracterizan por dejar la garganta en la tribuna. Y, por supuesto, también cracks que vistieron sus gloriosas camisetas como Daniel Passarella, Mario Kempes, Enzo Francescoli, Ariel Ortega, Pablo Aimar, Zico, Junior, Romerito, Romario, Bebeto... Después del River-Boca del año pasado en Madrid, este encuentro no se queda atrás. Juntar en una misma cancha al omnipotente River de Marcelo Gallardo y al ultraofensivo ‘Mengao’ de Jorge Jesús debería ser, salvo esas infelices y caprichosas excepciones que tiene el deporte rey, un partidazo.

Enzo Francescoli se metió en el corazón del hincha de River Plate para siempre. (Foto: AP)

Zico es uno de los máximos ídolos de la historia de Flamengo. (Foto. AP)

-Inicios que enamoran-

River Plate cuenta con una rica historia de nacimiento institucional. (Foto: AP)

Otro condimento especial de esta final es que hablamos de dos clubes que gozan de un romanticismo sin igual en sus cimientos. River fue fundado el 25 de mayo de 1901 a orillas del Riachuelo, cerca del barrio de la Boca, en la Dársena Sud donde jugó varios años. De la unión de dos clubes amateurs (Santa Rosa y La Rosales), un grupo de 24 muchachos se reunió en Almirante Brown 927 -donde funcionaba la imprenta Francisco Gentile- con el objetivo de dar nacimiento a un nuevo club de fútbol.

Dicen que elegir el nombre ideal provocó más de un dolor de cabeza para sus fundadores. Pedro Martínez propuso River Plate; Carlos Antelo, La Rosales; Pedro Ratto, Forward y Bernardo Messina, Juventud Boquense. Se eligió el de River Plate y la institución finalmente se llamó Club Atlético River Plate, el club más ganador de la tierra de Diego Armando Maradona con 37 títulos locales.

El origen de los colores de la camiseta también es muy particular, ya que pertenece a una comparsa de carnaval que se llamaba “Los habitantes del Infierno”. Esa murga era integrada por mayoría de riverplatenses. De los trozos de género rojo que habían quedado de un desfile recortaron unas bandas, las colocaron en diagonal y las abrocharon con alfileres de ganchos a las camisetas blancas de uso diario.

-Raíces en el remo-

Los inicios de Flamengo estuvieron relacionados con la disciplina del remo. (Foto. AP)

Y si la forma en cómo nació River llama la atención, en la vereda de enfrente también hay situaciones muy curiosas que propiciaron el inició de su vida institucional. El Clube de Regatas do Flamengo nació en 1895 a partir de un equipo de remo y comenzó a conseguir popularidad en Río de Janeiro gracias a que sus jugadores entrenaban en una plaza enfrente de la playa de Rusell mezclados entre el resto de vecinos. Había un lazo muy cercano entre remeros y el pueblo.Todo en una época de profundos cambios en Brasil, económicos, sociales, políticos y culturales.

Estas transformaciones fueron más acentuadas en Río, el club nació poco antes de que el fútbol y la samba entrasen directamente en la vida de los cariocas. Fundado por quince remeros, ocho de los cuales acababan de sobrevivir milagrosamente a un naufragio, no se dedicaron al fútbol de forma “profesional” hasta 1911, y tan solo tres años después conseguiría su primer campeonato Carioca. En la actualidad, su grandeza no se mide por los apenas cinco títulos en el Brasileirao, sino por los más de 40 millones de hinchas que tiene regados en el mundo. Es, sin duda, el más popular del país de Pelé y el que más fieles tiene en el planeta.

-De poder a poder en la inversión-

Suelen decir que la fórmula ganadora en el mundo del fútbol es la siguiente: una gran inversión de dinero te permite amar un plantel poderoso en cuanto a nombres, este luego se transforma –con la buena mano del técnico- en un buen equipo dentro del campo y estos son los conjuntos que finalmente, casi siempre, ganan los títulos.

Dicha ecuación parece haberla seguido al pie de la letra tanto argentinos como brasileños. Ambos no han escatimado en sacar la billetera y permitir la llegada de jugadores importantes dentro del marco continental para llegar al último partido ¿Pero cuál es el equipo más caro? ¿Quién tiene al jugador más costoso?

Probable once de River Plate Costo de cada jugador Franco Armani 7,50 mill. € Gonzalo Montiel 10,00 mill. € Martínez Quarta 8,00 mill. € Javier Pinola 1,00 mill. € Milton Casco 3,00 mill. € Enzo Pérez 2,50 mill. € Exequiel Palacios 20,00 mill. € Ignacio Fernández 8,00 mill. € Nicolás De La Cruz 6,00 mill. € Rafael Borré 7,50 mill. € Matías Suárez 3,50 mill. € Total del valor 78,000,000 mill. €

Probable once de Flamengo Costo de cada jugador Diego Alves 4,00 mill. € Rafinha 3,00 mill. € Rodrigo Caio 6,00 mill. € Pablo Marí 1,50 mill. € Filipe Luis 3,00 mill. € Gerson 13,00 mill. € Willian Arao 5,00 mill. € Éverton Ribeiro 10,00 mill. € Bruno Henrique 4,50 mill. € De Arrascaeta 13,00 mill. € Gabriel Barbosa 13,00 mill. € Total del valor 76,000,000 mill. €

Según el portal “Transfermarkt”, el plantel del ‘Millonario’ es el más caro, ya que cuesta 154,65 millones de euros. Mucho se ha dicho que Marcelo Gallardo se ha caracterizado por no pedir los grandes refuerzos para ir reinventándose al pasar de cada temporada, y mucho hay de cierto. Pero, como se ve, los actuales elementos, quizá por mismo mérito del ‘Muñeco’ de potenciarlos, se han ido revalorizando por el mercado en los últimos años por las obtenciones de títulos y buenas actuaciones.

Aunque existan futbolistas más laureados como Enzo Pérez, Franco Armani o el mismo Lucas Pratto, el jugador más caro de la ‘Banda’ es nada menos que el mediocampista Exequiel Palacios. El argentino de 21 años, que goza de una gran proyección de cara al futuro, vale 20 millones de euros y es el más costoso de los dos cuadros

En algún momento, Exequiel Palacios estuvo tentado por el Real Madrid. (Foto: AP)

‘O mais querido do Brasil’ está detrás que River pero no por eso tiene una plantilla humilde en el aspecto económico: tiene un valor de 125,35 millones de euros. Y no es difícil darse cuenta las razones de su elevado estatus. Hace poco nada más repatrió a Filipe Luis, que venía de jugar en el Atlético Madrid, a cambio de 12 millones de euros.

Sin embargo, no es precisamente el exlateral del 'Colchonero' el futbolista más caro del plantel carioca. El más valorizado es Gabriel Barbosa, popularmente conocido como 'Gabigol'. El ex-Inter de Milán cuesta, según la web en mención, 18 millones de euros. Esta alta valorización del atacante va de la mano con su presente en la cancha, ya que es el goleador de la Libertadores con 7 dianas.

'Gabigol' es la gran figura de Flamengo en ataque. (Foto: AP)

Por muy poco, el ‘Fla’ tiene un plantel más joven que el de River. El equipo dirigido por Jorge Jesús tiene un promedio de edad de 25,6, mientras que los muchachos de ‘Napoleón’ poseen 26,6. Igual en este aspecto, como en el futbolístico, andan muy parejos los finalistas.

Otro dato curioso de la final es que es River el cuadro que tiene más jugadores que constantemente son convocados para jugar en su selección. El actual campeón tiene nueve futbolistas: Paulo Díaz (CHI), Franco Armani (ARG), Matías Suárez (ARG), Exequiel Palacios (ARG), Gonzalo Montiel (ARG), Milton Casco (ARG), Robert Rojas (PAR), Santos Borré (COL) y Martínez Quarta (ARG). Mientras que los brasileños cuentan con 7 (Filipe Luís, Giorgian de Arrascaeta (URU), Orlando Berrío (COL), Piris da Motta (Paraguay), ‘Gabigol’ (BRA), Rodrigo Caio (BRA) y Bruno Henrique (BRA).

Este sábado, en Ate, se dará esa clásica rivalidad Brasil vs. Argentina que siempre saca chispas y propuestas atractivas que tendrían que brindarnos un partido con goles y múltiples llegadas a los arcos. River va por su quinta Copa, esa que le permita acechar a Boca (6) y seguir consolidando a Gallardo como el mejor técnico de todos los tiempos de la institución millonaria, y de paso volverlo inalcanzable para sus futuros sucesores que busquen imitarlo. Enfrente hay una nación rojinegra que busca repetir una hazaña que no se da desde 1981. Pero para alzar el trofeo más glorioso de todos a nivel de clubes habrá que demostrar un ímpetu de acero. Y, lo más importante, dejar claro en cada jugada que, como dice aquel cántico insignia de las barras sudamericanas, y que entonará en la previa Fito Páez como parte del show, la Copa Libertadores es su obsesión.