Alejandro Domínguez siente en Lima el alivio de una decisión urgente y necesaria. En Conmebol se están llevando la mejor impresión de nuestro país en la organización de la final única de Copa Libertadores. El presidente de la confederación sudamericana no descarta que Perú pueda postular como sede a la Copa América 2024 e, incluso, unirse a la candidatura sudamericana para el Mundial de mayores 2030. Fue inevitable preguntarle por la investigación de su Comisión de Ética por reventa de entradas, en la que está involucrado el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Hubo respuesta.

-¿En qué momento se decide modificar el calendario de la Libertadores y Sudamericana?

Vimos que los torneos internacionales sudamericanos se superponían con los torneos locales. El equipo que se iba eliminado de la Copa luego perdía todo a nivel local, o también pasaba que al equipo que le iba bien en la Libertadores luego le iba mal en el campeonato doméstico. Además, nos dimos cuenta de que, en el sistema ida y vuelta, el 70% de las veces el equipo que terminaba jugando en su casa salía campeón. No había una justicia deportiva. Además surgió la idea de programar ese partido en un día y hora que se pueda transmitir a todo el mundo. Un total de 180 países van a poder ver esta final en vivo y en directo.

-¿Fue el presidente Martín Vizcarra quien ofreció a Perú como sede del encuentro?

Hay que darle mérito a la Federación Peruana de Fútbol. Ustedes conocen que la federación pidió ser sede de una de las finales únicas y se le dio la Sudamericana. Por otros factores eso cambió, pero el fútbol siempre da revanchas. Cuando lo necesitamos, la federación propuso y el presidente Martín Vizcarra envió su mensaje que estaba dispuesto a dar sus garantías.

-¿Habló primero con Vizcarra o con la Federación?

Fue después de la proposición de la Federación Peruana de Fútbol, pero antes de que se tome la decisión final. Fue determinante esa conversación.

-La Ministra de Deporte de Chile le ha respondido por esa frase de que “en Perú se avanzó en once días lo que no se avanzó en Chile en once meses”. Dice que ustedes querían financiar una fiesta de 40 millones de dólares.

Lo que yo siempre voy a garantizar es que yo trabajo para el fútbol. No me voy a meter en política. Nosotros vamos a hacer una fiesta en Lima. Conmebol va a invertir en Lima, para esta final única, tres millones de dólares. Toda esa inversión queda en Lima, además de los beneficios de que vengan tantos turistas en un solo fin de semana. En Madrid, cuando se juega esa final entre Boca y River, se ingresó cuarenta millones de euros, solo por el juego. En Asunción se llegó a treinta millones de dólares. Vamos a hacer ese mismo cálculo en Perú.

-Pero esa frase fue una crítica a Chile ¿o un elogio directo al Perú?

Diría que fue más un elogio a Perú, sobre todo por el trabajo que se está haciendo para la organización de este partido, con la calidad que nosotros queremos, solo se puede dar cuando hay profesionales como los que hemos encontrado en Lima. El sábado por la tarde, cuando se vean las imágenes del estadio, la gente lo va a valorar.

-¿Por qué quitaron a Perú la sede de la Copa Sudamericana?

Lamentablemente había ocurrido un hecho en la Federación Peruana que determinó cambios y nos quedamos sin interlocutor [la salida de Edwin Oviedo]. Nosotros no teníamos en ese momento relación con el gobierno de Perú. Ante la premura de ese caso y de que la final de Sudamericana, al ser previa a la final de Libertadores, iba a ser nuestra prueba de fuego, aceptamos la predisposición de la Federación Paraguaya y del gobierno paraguayo para hacerlo en Asunción. Nos pareció mucho más responsable tener el control de esa situación.

-¿Y ese interlocutor sienten que lo han recuperado?

Es primordial tener una Federación que tenga una cabeza. Al volver a tener el interlocutor pudimos impulsar esa final de Libertadores y que vuelva el Mundial Sub 17 a Perú.

-¿La relación es buena con Agustín Lozano?

Tengo una relación buena con todos los presidentes y con Agustín también.

-¿Y entonces podría ayudarnos a cerrar el tema de la investigación de la Comisión de Ética de la Conmebol? ¿Cuándo sabremos qué pasó con la investigación en la reventa de entradas que involucra a Agustín Lozano?

Esa comisión es autónoma e independiente. Yo no puedo emitir una opinión mientras ellos no terminen de hacer su trabajo. Tengo que respetar sus procedimientos.

Domínguez afirma tener una buena relación con los presidentes de países de Conmebol. (Foto: GEC)

-Hace diez meses nos dijeron desde la misma Conmebol que el fallo salía en mayo porque se estaban modificando algunos cargos en las comisiones. Ha pasado medio año de eso.

No tengo esa información, esos recambios han demorado mucho, incluso recién pudimos tener el congreso hace dos semanas atrás y se restituyeron cargos que no estaban en esta nueva estructura que tiene la Conmebol. Hay plazos y tiempos, yo no puedo como presidente emitir opinión, porque allí está el valor de la organización, que sea autónoma e independiente.

-Entonces a pesar de ello reconoce a Lozano como presidente en funciones...

Para nosotros hay una autoridad, que está encargada de la Federación, con quien pudimos hacer el sueño de esta final única de la Libertadores.

-¿Tiene alguna opinión sobre los directivos sudamericanos que han sido castigados de por vida por la FIFA?

Esto del FIFAgate es un antes y después. Hay que tomar mucha conciencia antes de involucrarse en estos del fútbol y saber para qué. Mi obsesión personal es trabajar para el fútbol y que este tenga una organización profesional.

-¿Es cierto que se mantendrá el fixture de las Eliminatorias o habrá sorteo de todas maneras?

Esta es una competición FIFA, lo que los presidentes de las asociaciones miembro concuerden, eso se tiene que hacer. Allí Conmebol solo presta la logística.

-¿Entonces las federaciones pueden llegar al consenso de mantener el calendario anterior?

Todo depende de ellos, si ellos quieren cambiar, que es el mandato que tenemos de FIFA, se organiza un sorteo. El 17 de diciembre se hace el sorteo en Asunción, al igual que el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Si el Consejo decide cambiar su postura, solo nos queda presentarla a FIFA.

-¿Está de acuerdo en que exista VAR en las Eliminatorias?

Estoy cien por ciento de acuerdo en que el VAR esté en las Eliminatorias. Conmebol ha propuesto a FIFA que se use para esa competición.

-¿No cree que el VAR en la Copa América demoraba mucho en comparación al VAR que, por ejemplo, vemos en Inglaterra?

Pasa por cuestión de protocolo, cada torneo hace sus propios procedimientos. Vamos a proponer avances en el protocolo del VAR en Sudamérica para el futuro. Hay veces que el VAR en Sudamérica es más rápido que en Europa. Son cuestiones que deben ajustarse con el tiempo.

-¿Usted fue quien tuvo la iniciativa de nombrar a Perú como sede del Mundial Sub 17?

El mérito fue también de la Federación Peruana y del gobierno del Perú que hicieron la solicitud y justificaron por qué tener un Mundial en Perú. Yo propuse que el Mundial Sub 17 sea en Perú y fue aceptado. Todo salió súper rápido.

-¿Siente el desgaste después de tantas idas y venidas en organizar finales de Copa Libertadores?

Todo lo anterior que ocurrió era porque necesitábamos cambios. Hay cosas que no debíamos permitir que siguieran ocurriendo. Ese cambio que hicimos fue para tener la certeza de poder trabajar con anticipación y evitar hechos vandálicos que eran costumbre en el continente. Por ese motivo y otros, creíamos que esta fórmula era mejor que la anterior. Los dos equipos han pasado la noche en su hotel sin inconvenientes. Eso antes no era así.

-¿Cuándo se sabrá cuál será la sede de la Copa América 2024?

Hay una postulación que es de Ecuador, pero eso ocurrió en la administración anterior. Así que ahora toca ver este escenario y ver cómo sale la fórmula el 2020 en dos países diferentes.

-¿Perú podría postular?

Perú está en condiciones de proponerse para cualquier tipo de torneo en el fútbol internacional.

-¿La modalidad de la Copa América 2020 en dos países es solo un experimento?

Siempre va a ser una prueba. La posibilidad de ir en dos sedes, es para acercar la Copa a los hinchas de cada selección. Y también queremos generar más recursos y que las federaciones puedan invertirlas en el desarrollo del fútbol.

-¿Mantiene su apoyo a la postulación única de Sudamérica para el Mundial de mayores 2030?

En Conmebol solo hay diez países, mi trabajo es que cualquier postulación de países sudamericanos logre su objetivo. Ahora hay cuatro países que están trabajando su postulación que son Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Fue un acuerdo ya tomado con los gobernantes de estos países.

-¿Hay fecha para que se formalice?

Dependemos de los cuatro países, ellos tienen que organizarse y saben cuáles son las exigencias.

"Perú está en condiciones de proponerse para cualquier tipo de torneo en el fútbol internacional", afirma el presidente de la Conmebol. (Foto: GEC)

-¿Apoyaría una candidatura para el Mundial del 2030 de países como Perú, Ecuador y Colombia?

Conmebol es de los diez países. Sería muy importante que, si ocurre eso, seamos conscientes que vamos a llegar con un continente dividido y solo tenemos diez votos en FIFA. Perderíamos fuerza.

— Su postura es que no aparezca otro país candidato en el continente...

¿Por qué no pensar en algo más grande? ¿Por qué dividirse y no juntarse?

— ¿Perú podría entrar a ese grupo de cuatro en caso de que se extienda la crisis en Chile?

Yo no descarto a nadie. ¿Por qué descartar? Para ese Mundial habrá 48 países, con 16 estadios. Desconozco la formalidad de otra propuesta en Sudamérica, solo tengo la de esos cuatro países.

— ¿Entonces Perú podría unirse como un quinto país en esa postulación?

Eso depende del país, depende del compromiso que asuman como país.

-¿Una prueba de fuego para el país puede ser la final River-Flamengo?

¿Por qué no? Perú tiene bien ganado el premio a mejor hinchada del mundo. Perú y toda Sudamérica tienen que creer en grande.

-¿Conmebol tiene los cupos mundialistas que merece?

Antes se celebraba que Conmebol lograra un cupo más. Nosotros logramos tener para el 2026 seis cupos y medio, es decir dos cupos más de los que se tenía en el pasado. Y eso apenas es justicia para Sudamérica, lo que vemos en las Eliminatorias sudamericanas no se ve en ninguna parte del mundo.

-¿Y cómo se va a plantear esa Eliminatorias con casi siete posibles clasificados?

Ya estamos trabajando sobre eso. Eliminatorias no es Conmebol, pero nosotros podemos elaborar una propuesta para que los países tengan la garantía de competitividad y de poder vender sus derechos de TV.

-¿Piensa en la reelección?

Voy a trabajar hasta el 2022 sin pensar en lo que viene después.

-¿Qué opina de las reelecciones en cargos deportivos?

Yo hice cambios en el Estatuto de Conmebol y ahora hay un límite de permanencia. Con eso queda muy clara mi postura.

-¿No hubo ninguna voz disidente antes que Conmebol vote en bloque por la reelección de Gianni Infantino en la FIFA?

No, por el contrario. Conmebol fue la que propuso la reelección de Gianni, porque venía haciendo muy bien las cosas para el fútbol mundial.