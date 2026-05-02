Por Rogger Fernández

vs EN VIVO se enfrentan este domingo 3 de mayo del 2026 por los cuartos de final ida del Torneo Clausura de la en el estadio Banorte. ‘Las Águilas’ llegan a esta instancia como candidatos al título y favorito a superar esta llave ante un rival que siempre es complicado y también está decidido a llevarse la victoria. A continuación, te mostramos a qué hora empieza el juego, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿A qué hora juega América vs Pumas por Liga MX 2026?

El partido de América vs Pumas por los cuartos de final ida del Torneo Clausura de la Liga MX empieza a las 5:00 PM de México este domingo 3 de mayo del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 PM
  • Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 PM
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 PM
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 PM
América vs Pumas EN VIVO por los cuartos de final ida del Torneo Clausura de la Liga MX desde el Estadio Banorte.
América vs Pumas EN VIVO por los cuartos de final ida del Torneo Clausura de la Liga MX desde el Estadio Banorte.

¿Dónde ver América vs Pumas EN VIVO por Liga MX 2026?

El partido de América vs Pumas EN VIVO será transmitido a través de TUDN, Canal 5 Televisa y ViX en México por los cuartos de final ida del Clausura de la Liga MX 2026. Luego, en el resto de Centroamérica, la transmisión va a través de ViX y TUDN. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de América vs Pumas será a través de Univision, TUDN y ViX.

  • En México: TUDN, Canal 5, Televisa y ViX
  • En Estados Unidos: Univision, TUDN y ViX

Horario, canal TV y dónde ver América vs Pumas por Liga MX 2026

  • Fecha: Domingo 3 de mayo del 2026
  • Partido: América vs Pumas
  • Horario: 5:00 p.m. hora de México
  • Canal: TUDN, Canal 5, ViX
  • Estadio: Banorte

Alineaciones de América vs Pumas por cuartos de final ida de la Liga MX

  • América: Rodolfo Cota; Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Alan Cervantes; Raphael Veiga, Brian Rodríguez
  • Pumas: Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; César Garza, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo; Juninho, Robert Morales

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