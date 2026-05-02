América vs Pumas EN VIVO se enfrentan este domingo 3 de mayo del 2026 por los cuartos de final ida del Torneo Clausura de la Liga MX en el estadio Banorte. ‘Las Águilas’ llegan a esta instancia como candidatos al título y favorito a superar esta llave ante un rival que siempre es complicado y también está decidido a llevarse la victoria. A continuación, te mostramos a qué hora empieza el juego, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿A qué hora juega América vs Pumas por Liga MX 2026?

El partido de América vs Pumas por los cuartos de final ida del Torneo Clausura de la Liga MX empieza a las 5:00 PM de México este domingo 3 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 PM

5:00 PM Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 PM

6:00 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 PM

7:00 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 PM

América vs Pumas EN VIVO por los cuartos de final ida del Torneo Clausura de la Liga MX desde el Estadio Banorte.

¿Dónde ver América vs Pumas EN VIVO por Liga MX 2026?

El partido de América vs Pumas EN VIVO será transmitido a través de TUDN, Canal 5 Televisa y ViX en México por los cuartos de final ida del Clausura de la Liga MX 2026. Luego, en el resto de Centroamérica, la transmisión va a través de ViX y TUDN. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de América vs Pumas será a través de Univision, TUDN y ViX.

En México: TUDN, Canal 5, Televisa y ViX

TUDN, Canal 5, Televisa y ViX En Estados Unidos: Univision, TUDN y ViX

Horario, canal TV y dónde ver América vs Pumas por Liga MX 2026

Fecha : Domingo 3 de mayo del 2026

: Domingo 3 de mayo del 2026 Partido : América vs Pumas

: América vs Pumas Horario : 5:00 p.m. hora de México

: 5:00 p.m. hora de México Canal : TUDN, Canal 5, ViX

: TUDN, Canal 5, ViX Estadio: Banorte

Alineaciones de América vs Pumas por cuartos de final ida de la Liga MX

América: Rodolfo Cota; Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Alan Cervantes; Raphael Veiga, Brian Rodríguez

Rodolfo Cota; Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Alan Cervantes; Raphael Veiga, Brian Rodríguez Pumas: Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; César Garza, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo; Juninho, Robert Morales