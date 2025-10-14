¿Qué canales transmiten México vs. Ecuador EN VIVO Ambas selecciones se preparan para llegar en las mejores condiciones al Mundial 2026, por ello, este amistoso será un gran termómetro para los entrenadores.
Los canales que transmiten los partidos de cada selección es distinto, ya que, por región hay diferentes contratos televisivos. En esta nota, te mostramos a detalle dónde podrás ver el partido.
¿Dónde ver México vs. Ecuador EN VIVO HOY?
El partido de México vs. Ecuador por el amistoso de la fecha FIFA se llevará a cabo este martes 14 de octubre del 2025, será transmitido en Ecuador por Canal del Fútbol y Teleamazonas, y en diferido mediante Zapping.
A continuación, te mostramos todos los canales que pasan el partido en Ecuador y Estados Unidos.
- En Ecuador lo pasa: Canal del Fútbol
- En México lo pasa: TUDN, ViX, Amazon Prime, Canal 5, Azteca 7
¿Cómo ver México vs. Ecuador HOY EN DIRECTO, en Ecuador?
Para ver en Ecuador el partido ante México por el amistoso internacional de la fecha FIFA tienes la opción de El Canal del Fútbol.
¿Cómo ver México vs. Ecuador HOY EN DIRECTO, en México?
Para ver en México el partido ante Ecuador por el amistoso internacional de la fecha FIFA podrás hacerlo por TUDN, ViX, Amazon Prime, Canal 5, Azteca 7.