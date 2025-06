La cuenta regresiva para la New Balance Lima 15K powered by El Comercio continúa, y para mantener el ritmo y la motivación, este domingo se realizará la segunda edición de las “Run Your Way Sessions”.

Este encuentro busca congregar a la comunidad runner limeña para una jornada de preparación conjunta. Los participantes podrán elegir entre dos distancias, 8 y 11 kilómetros, con un punto de partida en el Parque Olímpico de San Borja y la meta en la tienda New Balance del Jockey Plaza.

Además del recorrido, los asistentes disfrutarán de una clínica de producto, sorteos y sorpresas.

La New Balance Lima 15K powered by El Comercio retoma el formato de la recordada Excellent Series de 2014, ahora bajo una nueva identidad. Más allá de una simple competencia, este evento se concibe como una celebración del movimiento, la pasión por correr y el fortalecimiento de la comunidad. La ruta oficial de la carrera será anunciada próximamente, invitando a corredores de todos los niveles a participar bajo el lema de New Balance: #RunYourWay.

Para seguir todas las novedades, obtener tips de entrenamiento y participar en dinámicas exclusivas rumbo a la carrera principal, la organización ha habilitado la cuenta oficial de Instagram @newbalancelima15K, consolidándose como el punto de encuentro virtual para la comunidad runner.

