Emulando a Usain Bolt, el estadounidense Noah Lyles encadenó un cuarto título mundial consecutivo en los 200 metros, este viernes en Tokio, donde deslumbró con un tiempo de 19 segundos y 52 centésimas.

Segundo al término de esta media vuelta de pista fue su compatriota Kenny Bednarek (19.58, plata) y el bronce fue para el jamaicano Bryan Levell (19.64), mientras que el campeón olímpico botsuano Letsile Tebogo quedó cuarto (19.65) y el dominicano Alexander Ogando fue sexto (20.01).

En los 200 metros, su prueba favorita, Lyles reina sin interrupción en los Mundiales desde que ganó su primer oro en Doha 2019.

Bolt también ganó cuatro oros seguidos en esta misma prueba, en su caso entre Berlín 2009 y Pekín 2015.

“Sabía que tenía que tener paciencia y acelerar en el final de la carrera, que siento que he controlado. He estado relajado y he cumplido mi trabajo”, declaró Lyles, que recordó el sabor amargo que le dejó el bronce olímpico de 2021 en ese mismo estadio de Tokio, entonces vacío de público por la pandemia.

“No tengo buenos recuerdos de Tokio en 2021. En aquella época yo estaba deprimido, pero esta vez me siento lleno de energía. Me encanta lo que hago y me siento feliz”, aseguró.

