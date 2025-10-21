En el ojo de la tormenta. Luis Advíncula fue denunciado por ser responsable de un choque, el pasado 28 de septiembre, en la localidad de Canning, Buenos Aires, e intentar darse a la fuga.
La víctima del choque compartió el video en redes sociales y se hizo rápidamente viral.
El futbolista peruano habría querido entrar al carril equivocado y embistió al vehículo de color blanco en la parte lateral.
La víctima informó que, sin reparar en los daños, Advíncula siguió su camino, aunque luego la policía pudo dar con su paradero.
