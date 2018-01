Raúl Ruidíaz cree que Morelia está “para grandes cosas”

Una vez más Raúl Ruidíaz se convirtió en el héroe de Monarcas Morelia. Anotó el único gol del encuentro ante Puebla en el inicio del Torneo Clausura de México.

Ahora espera que todos sus compañeros en Monarcas Morelias estén listos para dar una mano y conseguir los objetivos trazados. Además no espera las horas de ver en acción a su compatriota Sandoval.

"A Ray decirle que ya queremos que llegue su pase, lo necesitamos todos. Es mucho mejor corregir ganando que perdiendo. Más allá de que no estuvimos finos con la pelota, me voy muy contento, no solo por el gol sino por el gran trabajo en equipo que estamos haciendo. El equipo está para grandes cosas y lo tiene que demostrar a lo largo del torneo", comentó Raúl Ruidíaz.

Al ser consultado sobre la partida de Andy Polo de Monarcas Morelia, aseguró que su rendimiento deberá -por obligación- crecer con responsabilidad para así colaborar con fuerza en su retorno a la 'Monarquía'.

"Sabemos el excelente jugador que es Andy, se va a la MLS y solo desearle el mejor de los éxitos", expresó el '9' michoacano.

Raúl Ruidíaz lleva en total 32 anotaciones en 56 apariciones con la camiseta de Monarcas Morelia. Además ganó premios individuales como el Balón de Oro a mejor jugador, delantero y goleador de la campaña 2016-2017.