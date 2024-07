El mediocampista peruano Sergio Peña anunció su renovación con el Malmö de Suecia hasta el 2025.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista de 28 años confirmó la noticia y con esto queda descartada alguna posibilidad de volver al fútbol peruano.

“La gente me mandaba mensajes positivos y, sin duda, fue un plus para tomar la decisión de quedarme. Sentir el afecto y que la gente me quiere”, dijo Peña en declaraciones a la web de su club.

💬 ”Utan tvekan har det varit ett plus för mig, för att fatta beslutet att stanna, att känna kärleken, att folk älskar mig” — Malmö FF (@Malmo_FF) July 25, 2024

Como se recuerda, se especuló sobre su regreso a Alianza Lima, que trascendió estaba interesado en contar nuevamente con él.

Finalmente, el seleccionado nacional optó por seguir su carrera deportiva en el viejo continente, donde pelean por llegar a la fase de grupos de la Champions League.