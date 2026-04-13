Por Redacción EC

El mediocampista Sergio Peña atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera en el extranjero. Su club, Sakaryaspor, confirmó su descenso a la tercera división del fútbol turco tras una temporada marcada por malos resultados y una prolongada crisis deportiva.

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