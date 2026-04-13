El mediocampista Sergio Peña atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera en el extranjero. Su club, Sakaryaspor, confirmó su descenso a la tercera división del fútbol turco tras una temporada marcada por malos resultados y una prolongada crisis deportiva.

A lo largo del campeonato, el equipo del volante peruano nunca logró salir de la zona baja de la tabla. De hecho, llegó a encadenar varios partidos sin victorias, situación que lo mantuvo constantemente en puestos de descenso y terminó por condenarlo en la recta final del torneo.

Pese a que Sergio Peña sumó minutos como titular en varios encuentros e intentó aportar en el mediocampo, su rendimiento no fue suficiente para revertir el complicado presente del club. Incluso en algunos partidos disputó los 90 minutos, pero el equipo continuó sin encontrar respuestas futbolísticas.

Cabe recordar que el volante nacional llegó a Sakaryaspor a inicios de 2026 tras su salida de Alianza Lima, con la misión de ayudar al equipo a mantenerse en la categoría. Sin embargo, el objetivo no se cumplió y ahora deberá afrontar un nuevo desafío en la tercera división de Turquía, mientras se mantiene en la órbita de la Selección Peruana.