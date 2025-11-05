El tenis peruano tuvo una gran jornada el último martes. Durante el segundo día de competencias del Challenger 75 “Igma Open - Lima 3″, torneo que se lleva a cabo en las instalaciones del Club Terrazas de Miraflores, la comitiva peruana consiguió un saldo positivo con tres de cuatro victorias de los representantes nacionales. Y es que Ignacio Buse (109° ATP), Gonzalo Bueno (218°) y Juan Pablo Varillas (330°) superaron la primera ronda del certamen.

Buse, quinto preclasificado y principal carta peruana de cara al título, se encargó de cerrar el día de competencias con un encuentro bastante exigente, en el que fue de menos a más frente a colombiano Miguel Tobón (571°), tenista de 19 años que fue campeón del Inka Bowl 2024, torneo internacional juvenil de la Federación Internacional de Tenis (ITF) que se juega anualmente en nuestra capital.

Ignacio Buse fue de menos a más en su debut en el Igma Open - Lima 3. (FOTO: TEA Sport/ A. Lino).

‘Nacho’ se llevó el primer set en el tie break, pero cedió terreno en la siguiente manga, llevando el duelo a decisivo tercer set en el que mostró su mejor repertorio tenístico, sellando así una victoria con parciales de 7-6(2), 4-6 y 6-3, en 2 horas y 25 minutos de juego sobre la superficie de arcilla de la cancha principal del Club Terrazas de Miraflores.

Ahora, el ‘Colorado’ tendrá una jornada de descanso para el jueves chocar en los octavos de final del Challenger 75 “Igma Open - Lima 3″ con el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva (211°). El rival de turno del tenista de 21 años viene de eliminar en la primera ronda, el pasado lunes, al argentino Lautaro Midon, con parciales de 7-6(4) y 6-3, en una hora y media de juego.

El Challenger se pone Bueno

Atrás quedó el retiro por molestias físicas en su debut en el Challenger Los Inkas, jugado la semana pasada, también en Lima. El último martes, Gonzalo Bueno tuvo una gran actuación, esas que despiertan la ilusión de que en cualquier momento dará un nuevo salto hacia la élite del tenis. El trujillano se impuso por al lituano Vilius Gaubas (128° ATP), quien se presentó como un rival bastante duro para el tenista de 21 años.

Bueno desplegó un tenis agresivo, pero al mismo tiempo preciso. De esta manera impidió cualquier intento de reacción de Gaubas -campeón hace unas semanas del Challenger de Lisboa y finalista en el de Braga- y selló un gran triunfo que lo motiva a desarrollar una gran semana en la capital. Luego de una hora y 32 minutos de juego, ‘Gonzo’ avanzó a los octavos de final con parciales de 6-4 y 6-3.

Al igual que su gran amigo Ignacio Buse, a Gonzalo le tocará volver a la cancha de arcilla del Club Terrazas de Miraflores este jueves, en el que buscará su pasaporte a los cuartos de final del Challenger 75 “Igma Open - Lima 3″ frente al argentino Alex Barrena (177°). El bonaerense de 23 años también debutó el martes y se impuso por un doble 6-4 al uruguayo Franco Roncadelli (366°), quien venía de la Qualy.

En busca de la regularidad

Juan Pablo Varillas continúa la búsqueda de su mejor versión, aquella que lo llevó en junio del 2023 a ser número 60 del mundo en el ránking ATP. ‘Juanpi’ tuvo un vibrante encuentro sobre el polvo de ladrillo de la pista central del Club Terrazas de Miraflores ante el argentino Federico Gómez (270°). La jerarquía, ese respaldo de haber jugado grandes torneos del circuito profesional, fueron determinantes para que la exprimera raqueta peruana sacara adelante un encuentro complicado en la primera ronda del Challenger 75 “Igma Open - Lima 3″.

El reflejo de lo parejo que estuvo el duelo, de lo valioso que fue el temple de Varillas en los momentos decisivos ante Gómez, está en los parciales, que terminaron 7-6(5), 3-6 y 7-6(3) a favor del exponente nacional, en un poco más de tres horas de batalla. “Fue un partido muy parejo, de saque a saque, hasta el final. Felizmente pude sacar adelante el partido. Este año ha sido complicado por las lesiones, pero quiero acabarlo lo mejor posible”, declaró Varillas al portal Punto en Juego.

A diferencia de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno, Juan Pablo no tuvo la suerte de descansar este miércoles y ahora, no antes de las 5:30 p.m. en la pista central, se enfrentará al cuarto preclasificado, por los octavos de final. Se trata del argentino Román Andrés Burruchaga (105°). El hijo de Jorge Burruchaga, campeón del mundo con Argentina en México 1986, afrontará el duelo con la ventaja de no haber tenido competencia el martes, pues el lunes jugó la primera ronda, donde venció por 2-6, 6-0 y 6-3 al italiano Marco Cecchinato (233° y exnúmero 16 del mundo).

Por otro lado, el que no pudo superar la primera ronda del Challenger 75 “Igma Open - Lima 3″ fue Arklon Huertas del Pino (930°). El tenista nacional no pudo contra el ruso Ivan Gakhov (266°) y terminó cayendo con parciales de 6-3, 4-6 y 6-3 luego de 2 horas y 16 minutos de juego. Eso sí, Del Pino todavía sigue en el certamen, pero en dobles, donde este miércoles, junto al uruguayo Ignacio Carou, chocan por los octavos de final ante el brasileño Luis Britto y el checo Zdenek Kolar.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.







