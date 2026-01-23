Justin Gaethje y Paddy Pimblett se verán las caras este sábado 24 de enero del 2026 para disputar el título interino del peso ligero por la UFC 314.

Las peleas estelares de la UFC 324 iniciarán a las 9:00 p.m. de Perú, 8:00 p.m. de México, 9:00 p.m. de New York. A continuación, te dejamos los horarios según tu país de la pelea que se llevará a cabo en el T-Mobile de Las Vegas.

¿A qué hora empieza UFC 324, pelea de Gaethje vs Pimblett HOY?

La pelea de Justin Gaethje y Paddy Pimblett por el campeonato interino de peso ligero de la UFC, será este sábado 24 de enero del 2026 a las 9:00 p.m. (hora de Perú) en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Canales TV para ver UFC 324, pelea de Gaethje vs Pimblett EN VIVO

La transmisión de la pelea de Justin Gaethje y Paddy Pimblett por el campeonato interino de peso ligero de la UFC será transmitido en Paramount+ para toda Sudamérica. De esta manera, la franquicia se estrena tras alejarse de ESPN y Disney Plus. Luego, en España lo televisa Max con el canal Eurosport Deportes incluido.

Cartelera de la UFC 324 EN DIRECTO

Cartelera estelar

Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett (campeonato interino peso ligero)

(campeonato interino peso ligero) Sean O’Malley vs. Song Yadong (peso gallo)

Waldo Cortes Acosta vs. Derrick Lewis (peso pesado)

Natalia Silva vs. Rose Namajunas (peso pluma)

Arnold Allen vs. Jean Silva (peso mosca)

Cartelera preliminar

Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo (peso gallo)

Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev (peso mediano)

Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas (peso semipesado)

¿Dónde es el UFC 324, pelea de Gaethje vs Pimblett?

La pelea entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett por el campeonato interino de peso ligero de la UFC se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.