Este domingo 28 de septiembre más de 4,000 peruanos participarán en la edición 2025 de la Bimbo Global Race, una de las carreras más importantes del mundo, que combina deporte, bienestar y solidaridad. El evento, organizado por Grupo Bimbo, se celebrará en simultáneo en 23 países, entre ellos Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, España y México.

En su décima edición, la carrera reafirma su compromiso de correr por una causa solidaria. En el Perú, por cada inscripción se donarán 20 rebanadas de pan a Cáritas del Perú, con la meta de superar las 80 mil rebanadas que beneficiarán a comunidades vulnerables.

“La Bimbo Global Race no solo celebra el deporte, sino también la unión y la solidaridad. Nos llena de orgullo ver a miles de peruanos sumarse a este movimiento global que une a familias completas y a corredores de distintas categorías, demostrando cómo la energía de cada paso puede convertirse en alimento para quienes más lo necesitan”, señaló Pablo Carvajal, Gerente de Marketing de Bimbo Perú.

Una fiesta del deporte y la solidaridad

Este 2025, la expectativa es superar las cifras de años anteriores con la participación de familias, jóvenes y deportistas en las modalidades: 3K caminata, 5K carrera, 10K carrera.

El evento contará con la participación especial de la reconocida atleta peruana Inés Melchor, quien acompañará a los corredores durante esta jornada solidaria. Además, la conducción estará a cargo del multifacético y también runner José Peláez, quien animará y motivará a los participantes.

¿Cómo participar en la Bimbo Global Race 2025?

La Bimbo Global Race Perú se realizará desde las 7:00 am en el Parque Olímpico de San Borja y las inscripciones aún están abiertas en el sitio oficial www.bimboglobalrace.com.

Los ganadores absolutos del circuito presencial de 10K —en las ramas masculina y femenina— recibirán como premio un viaje junto a un acompañante para representar al Perú en la edición 2026 en la ciudad sede internacional.