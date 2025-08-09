Redacción EC
Dana Guzmán sigue escribiendo una página brillante en su joven carrera. La tenista peruana logró una remontada espectacular para vencer a su compatriota Lucciana Pérez por 1-6, 6-3 y 6-4 en las semifinales del ITF W35 de Chacabuco, en Argentina.

Tras un inicio complicado, Guzmán ajustó su juego, encontró mayor solidez desde el fondo de la cancha y aprovechó los momentos clave para dar vuelta al marcador, asegurando así su pase a una nueva definición.

Con este triunfo, Dana alcanza su segunda final consecutiva en el circuito ITF, confirmando el gran nivel y regularidad que viene mostrando en las últimas semanas. Su desempeño en Chacabuco, además de sumar importantes puntos para el ranking WTA, refuerza su condición de promesa consolidada del tenis peruano y le da un envión anímico de cara a la oportunidad de conquistar un nuevo título profesional.

Recordemos que, Guzmán logró una victoria notable en la primera ronda del torneo al vencer a la brasileña Carolina Alves (posicionada alrededor del puesto 239 del WTA) por un contundente marcador de 6-3, 6-1, un triunfo que fue destacado por la Federación Peruana de Tenis como “el mejor triunfo de su carrera”.

Gracias a este resultado, Guzmán avanzó a los cuartos de final. En esta instancia, se midió ante Francesca Mattioli, una tenista local. Guzmán se impuso con claridad, ganando 6-2, 6-1, lo que le permitió asegurar su pase a las semifinales del torneo, donde también las superó y ahora jugará la gran final ante Bosio o Giovannini.

