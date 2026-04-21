Por Redacción EC

Víktor Petróvich Moskalenko no es solo un nombre en la élite del ajedrez; es, por derecho propio, una institución viviente dentro del deporte ciencia. Nacido en la histórica Odesa (Ucrania) en 1960, Moskalenko representa la esencia de la escuela soviética, destilada en un método revolucionario que ha transformado la comprensión teórica moderna.

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