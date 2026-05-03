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El mejor de todos: Belmont Collection gana el Clásico El Comercio en el Hipódromo de Monterrico. (Foto: Antonio Melgarejo | GEC)
El mejor de todos: Belmont Collection gana el Clásico El Comercio en el Hipódromo de Monterrico. (Foto: Antonio Melgarejo | GEC)
Por Redacción EC

El ejemplar Belmont Collection se impuso en el Clásico Diario El Comercio, se que disputó en los 1.300 de césped del Hipódromo de Monterrico, como homenaje por los 187 años del decano de la prensa nacional.

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