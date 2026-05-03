El ejemplar Belmont Collection se impuso en el Clásico Diario El Comercio, se que disputó en los 1.300 de césped del Hipódromo de Monterrico, como homenaje por los 187 años del decano de la prensa nacional.

Con una gran jornada hípica, el Consejo Directivo del Jockey Club del Perú saludó al diario El Comercio por su aniversario y por apoyar los eventos deportivos en el país. Directivos del diario estuvieron presentes en el coaktail previo en el Palco Oficial y luego presenciaron la carrera y fueron parte de la premiación oficial.

El ejemplar de cuatro años, Belmont Collection tuvo la monta de Erick Arévalo y es presentado por Alfredo Chamy. Es hijo de Collected y Martha’s Moon, pertenece al Stud Patriots y es preparado por Luis Fernandini.

En la premiación oficial estuvieron presentes Manuel Antonio García Miró Bentín, presidente del directorio de la Empresa Editora El Comercio; Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio; José Manuel Jurado, gerente general del Grupo El Comercio; Mariana del Carmen Rondón Martinot, directora de turno del Jockey Club del Perú.

Así fue la carrera

Cuatro ejemplares disputaron el Clásico Diario El Comercio y Belmont Collection se impuso con una gran arremetida en la recta final de la pista de pasto.

Casiano tomó el liderato en la partida, seguido de Belmont Collection y Zucarro, cerrando Ulpiano. Sobre la recta final, Belmont Collection cargó por afuera, mientras Zuccaro se metía por el medio. En los últimos 300 metros Belmont Collection tomó la punta y así llegó a la meta, con una ventaja de dos cuerpos sobre Zuccaro.

Belmont Collection venía de un descanso de siete semanas y con el Clásico Diario El Comercio logró su octava victoria en diez presentaciones. Esta es la segunda sobre la pista de césped.

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