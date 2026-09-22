El tenista peruano Ignacio Buse ya se encuentra en Londres, donde afrontará una nueva experiencia internacional al participar en la Laver Cup, prestigioso torneo que reúne a grandes figuras mundiales.

Buse compartió en sus redes sociales una imagen desde la capital británica, confirmando su llegada y mostrando parte de la indumentaria oficial que utilizará durante esta esperada competencia internacional deportiva.

El jugador nacional aparece preparado con la camiseta roja del equipo World, que enfrentará a Europa en una edición que promete reunir nuevamente a destacados exponentes del tenis del circuito.

La presencia de Buse representa una oportunidad importante para continuar sumando experiencia al máximo nivel, luego de sus recientes actuaciones internacionales y su participación con Perú en Copa Davis profesional.

Con Londres como escenario, el tenista peruano se alista para vivir una semana especial en su carrera redondear un año con muchos éxitos.