Dejó todo su esfuerzo, pero no alcanzó. La nadadora peruana María Alejandra Bramont-Arias culminó su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, lejos de medallas o diplomas olímpicos, pero con la confianza de que tendrá una revancha.

La atleta nacional quedó en el puesto 21 en los 10 km de aguas abiertas femenino y compartió sus sensaciones tras la competencia.

“Contenta de estar aquí, pero para nada satisfecha. Me esperaba una mejor carrera, pero ha sido una de las carreas más difíciles en las que he competido. La corriente creo que me jugó esta vez en contra, pero hay que seguir”, dijo en declaraciones a Team Perú.

Por otro lado, agradeció el enorme apoyo recibido en las últimas semanas y lo pendiente que estuvieron de ella.

“En los últimos días el apoyo ha sido muy fuerte, muy grande hacia mí. Agradecerles un montón y decirles que esto solo es el inicio, son mis primeros Juegos Olímpicos, y esto es el inicio, tal vez no tan bueno con el resultado, pero no va a ser el final”, apuntó Bramont-Arias.

El tiempo de nuestra representante fue de 2:12:44.7, muy lejos de la neerlandesa medalla de oro Sharon Van Rouwendaal, campeona en Rio de Janeiro 2016 y plata en Tokio, con un tiempo de 2:03:34.2.