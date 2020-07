No quedan dudas de que Roberto Palacios es uno de los futbolistas peruanos más representativos de los últimos años. Su amor por el país, sus ‘chorrigolazos', su constante lucha por clasificar a un Mundial ha quedado grabado en los corazones de todos los peruanos. Hoy, 28 de julio, es un buen día para recordarlo.

En esta celebración de Fiestas Patrias, Palacios concedió una entrevista a ‘De Taco’ y explicó qué significa para él ser peruano. “Es un sentimiento muy hermoso. Yo he vivido y me he criado en esta tierra. Me siento bien peruano. He defendido mi tierra, he jugado por la selección, he representado al país. Es un cariño muy grande que le tengo al Perú”, dijo.

‘El Chorri’ consideró que jugar por la Selección “te ayuda a tener un sentimiento mucho más fuerte por el Perú. Me he identificado siempre como el peruano Roberto Palacios. De mi parte siempre hubo un respeto por querer hacer bien las cosas y dejar el nombre del país bien alto”.

Aunque no llegó a ser mundialista, Roberto Palacios siempre se mantuvo firme en su lucha y nunca tiró la toalla. El ’10′ peruano lo ganó todo a pulso y, aunque no llevaba la cinta de capitán, se comportaba como si lo fuera.

“Siempre estuve preparado y listo. A mí nadie me regaló una convocatoria. Todas las veces que me llamaron fue porque fui requerido por los técnicos y pedido por la hinchada. Eso quiere decir que hice bien las cosas dentro de la cancha”, sostuvo en conversación con De Taco.

Con 128 partidos, Palacios es el jugador con más participaciones en la historia de la selección. Todos fueron muy especiales, pero él se animó a escoger uno. “El primero que jugué a nivel de mayores, que fue ante Argentina e hice el gol (derrota 2-1 el 22 de agosto de 1993 en Buenos Aires, por Eliminatorias). Tenía 20 años y me dije que era la oportunidad que tanto había buscado”, señaló.

Asimismo, el exfutbolista eligió su mejor ‘chorrigolazo’ de los 19 que marcó. ”De todos me quedo con el que le hago a Paraguay por el sentimiento, por la frase (”Te amo Perú”), porque dio la vuelta a todo el mundo y quedó en el corazón de todos los peruanos que ahora se identifican con el país”, reflexionó

Preguntado sobre la selección en la que le hubiese gustado jugar, ‘El Chorri’ respondió: “Yo estoy feliz con lo que me tocó vivir. No puedo decir me gustaría haber jugado en tal o cual selección que fue al Mundial porque dirán que me quiero subir al coche. Hubiese sido hermoso coronar esa campaña con una clasificación en el 98. A esa selección no la cambio por ninguna. Esos momentos vividos fueron lindos, por los compañeros que tuve y que pasamos momentos complicadísimos”

