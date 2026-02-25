Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La noche del 24 de febrero de 2026 quedará marcada no solo por la clasificación del equipo rimense, sino también por una de las postales más emotivas del encuentro ya que Roberto ‘Chorri’ Palacios, no pudo contener las lágrimas mientras vivía el partido desde la tribuna del Estadio Miguel Grau del Callao.
