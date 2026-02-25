La noche del 24 de febrero de 2026 quedará marcada no solo por la clasificación del equipo rimense, sino también por una de las postales más emotivas del encuentro ya que Roberto ‘Chorri’ Palacios, no pudo contener las lágrimas mientras vivía el partido desde la tribuna del Estadio Miguel Grau del Callao.

Las cámaras televisivas captaron al emblemático exfutbolista profundamente conmovido tras la definición por penales que selló la victoria por 5-4 desde los doce pasos, luego de un intenso empate sin goles en los 90 minutos. El momento de mayor emoción llegó justo cuando el conjunto celeste aseguró su clasificación a la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Roberto Palacios estuvo en la tribuna para la clasificación de Cristal. (Foto: Captura ESPN)

Palacios, quien vivió cada instante del duelo como si estuviera dentro del campo, se mostró sobrecogido por la tensión y la alegría que desató el pase de su equipo de toda la vida.

La clasificación frente a 2 de mayo impulsa a Cristal hacia un choque decisivo con Carabobo FC en la siguiente ronda, en busca de un lugar en la fase de grupos de la Libertadores.