Durante décadas, Perú ha construido una identidad especial alrededor del fondismo. La geografía andina, la tradición de correr en altura y el trabajo sostenido de varias generaciones permitieron que el país se consolidara como una de las principales potencias sudamericanas del running. El resultado es una lista de corredores que no solo acumularon medallas, sino que transformaron la historia del atletismo peruano.

Elegir únicamente cinco nombres no es sencillo, pero hay atletas cuyo legado resulta imposible de discutir por la trascendencia de sus títulos, récords y actuaciones internacionales.

1. Inés Melchor: la pionera que abrió el camino

/ CLAUDIO REYES

Hablar del running peruano es comenzar por Inés Melchor. La huancaína fue la atleta que abrió el camino para una generación completa de fondistas, al convertirse durante años en la principal referente sudamericana en pruebas de fondo.

Fue campeona sudamericana y estableció récords nacionales que permanecieron vigentes durante varios años. En 2014 fijó el récord sudamericano de maratón con 2h26m48s, una marca histórica para la región que recién sería superada años después por otra peruana. Además, dominó durante más de una década las pruebas de 5.000 y 10.000 metros. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue la primera atleta sudamericana en cruzar la meta de la maratón femenina, finalizando en el puesto 25, el mejor resultado de la región en aquella competencia.

2. Gladys Tejeda: la reina de la maratón peruana

(Foto: Enrique Cuneo/ Lima 2019) / Enrique Cuneo

Si alguien llevó el nombre del Perú a lo más alto de la maratón continental fue Gladys Tejeda. La atleta de Junín conquistó dos títulos panamericanos, logró el mejor resultado de una latinoamericana en los Juegos Olímpicos de Río 2016 (15.° lugar) y en 2022 estableció el récord sudamericano y nacional de maratón al registrar 2h25m57s en Sevilla. A ello se suman múltiples medallas en Juegos Bolivarianos, Sudamericanos y una trayectoria que la mantiene entre las mejores fondistas de América.

3. Cristhian Pacheco: el bicampeón panamericano

(Foto: Ernesto Benavides / AFP)

Ningún fondista peruano ha dominado la maratón panamericana como Cristhian Pacheco. El huancaíno ganó la medalla de oro en Lima 2019 y repitió el título en Santiago 2023, convirtiéndose en uno de los pocos maratonistas de la historia en defender exitosamente un campeonato panamericano. También posee el récord nacional masculino de maratón y continúa siendo el principal referente del fondismo peruano en la rama masculina.

4. Raúl Pacheco: el precursor del fondismo peruano

(Foto: Difusión) / archivo

Antes de la consolidación de Cristhian Pacheco, otro apellido ya había puesto al Perú nuevamente en el mapa internacional. Raúl Pacheco fue uno de los grandes protagonistas del resurgimiento del fondismo nacional durante la década pasada.

El huancaíno conquistó la medalla de plata en la maratón de los Juegos Panamericanos Toronto 2015, fue campeón sudamericano y representó al Perú en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sus resultados marcaron el regreso del país a los primeros planos de la maratón continental y sirvieron de inspiración para la generación que hoy lidera el fondismo peruano.

5. Jovana de la Cruz: ejemplo de constancia

La fondista huancavelicana sueña con Los Ángeles 2028. (Foto: Andina)

La historia reciente del running peruano tampoco puede entenderse sin Jovana de la Cruz. Clasificada a tres Juegos Olímpicos, la atleta huanuqueña ha representado al país en las principales competencias del mundo y se ha mantenido durante años entre las mejores maratonistas del continente. Su regularidad internacional y permanencia en la élite la convierten en una de las grandes referentes del atletismo nacional.

El futuro ya está corriendo

El relevo generacional ya comenzó y varios nombres aparecen llamados a escribir los próximos capítulos del fondismo peruano.

Entre ellos destaca Thalia Valdivia, actual poseedora del récord nacional de maratón tras registrar 2h25m23s en Rotterdam y una de las principales cartas del país para los grandes campeonatos internacionales.

También sobresale Sheyla Eulogio, campeona sudamericana y una de las figuras con mayor crecimiento en las pruebas de fondo; además de Río Ferdinand Cereceda, campeón de la maratón en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y uno de los nombres llamados a liderar la nueva generación masculina.

A ellos se suma Luis Ostos, quien inició su carrera destacando en pruebas de pista y posteriormente dio el salto a las competencias de ruta. En Santiago 2023 consiguió la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, uno de los logros más importantes de su trayectoria, y hoy continúa siendo una de las principales cartas del atletismo peruano en pruebas de fondo.