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Resumen

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En los Juegos Olímpicos de Río 2016, Gladys Tejeda logró el mejor resultado de una latinoamericana (15.° lugar). (Foto: Héctor Retamal / AFP)
En los Juegos Olímpicos de Río 2016, Gladys Tejeda logró el mejor resultado de una latinoamericana (15.° lugar). (Foto: Héctor Retamal / AFP)
/ HECTOR RETAMAL
Por Diego Ballón

Durante décadas, Perú ha construido una identidad especial alrededor del fondismo. La geografía andina, la tradición de correr en altura y el trabajo sostenido de varias generaciones permitieron que el país se consolidara como una de las principales potencias sudamericanas del running. El resultado es una lista de corredores que no solo acumularon medallas, sino que transformaron la historia del atletismo peruano.