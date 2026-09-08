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Resumen

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Los trabajos de fuerza ayudan a prevenir lesiones y mejorar la economía de carrera. (Foto: Magnific)
Los trabajos de fuerza ayudan a prevenir lesiones y mejorar la economía de carrera. (Foto: Magnific)
Por Diego Ballón

Correr más no significa correr mejor. Para sostener el ritmo, mejorar la técnica y evitar lesiones, el entrenamiento de fuerza es un complemento clave que debe integrarse sin interferir con las sesiones de carrera. Durante una media maratón, por ejemplo, el impacto repetido multiplica varias veces el peso corporal. Al respecto, Santiago Zevallos, head coach del Team Funcional Runners, destaca que incorporar entrenamientos de fuerza permite responder mejor a esta exigencia y mantener una mecánica más eficiente.