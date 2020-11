Conforme a los criterios de Saber más

La rivalidad entre peruanos y chilenos en una cancha de fútbol empezó en 1935, pero fue recién en 1973 que se vieron las caras por primera vez en Eliminatorias mundialistas. A doble partido, ambos elencos definían su pase al repechaje ante la Unión Soviética. Luego de ganar en Lima por 2-0, nuestro combinado patrio debía visitar por primera vez a La Roja en un proceso clasificatorio. Las cosas no salieron como esperábamos en la cancha.

El 13 de mayo, Perú pisó el Nacional de Santiago con Manuel Uribe; José Navarro, Rodolfo Manzo, Héctor Chumpitaz, Julio Luna; Roberto Chale, Manuel Mayorga, Alfredo Quesada; Oswaldo Ramírez, Teófilo Cubillas y Hugo Sotil. Era el mismo once que había ganado en el partido de ida, pero las cosas no salieron bien. El entrenador Roberto Scarone cambió al ‘Nene’ Cubillas a los 66′ y Chile anotó los dos goles que igualaron la serie. Había que jugar un desempate.

“Yo estaba bien, no sé por qué me cambiaron. No puedo decir (que estaba mal su cambio) porque, mira, el equipo tiene un entrenador y él sabe lo que hace”, comentó un amargo Teófilo Cubillas. El entrenador Scarone había sido cuestionado por la gran figura de la bicolor de manera pública, reforzando las críticas de hinchas y prensa. El volante fue desconvocado para el tercer partido, que Chile ganó por 2-1 en Montevideo, quedando sin chances de clasificar al Mundial alemán. Tan solo tres años antes, Perú sorprendió en México 1970.

Perú no pudo ganar ni anotar gol en su primer partido en Santiago por Eliminatorias. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

Esta fue la primera de las nueve visitas de Perú a Chile por Eliminatorias. La bicolor no ganó ninguna, empató dos veces y perdió las siete restantes. Ambos partidos sin caer fueron en 1977 y 2000 (igualdad de 1-1), con goles de Juan Muñante y Juan Jayo, respectivamente. Estas anotaciones fueron de gran factura, desatando la alegría de toda la afición. Solo en la primera llegamos a la Copa del Mundo.

En 1985, Perú y Chile se jugaban el pase a la ‘final’ del repechaje al Mundial de México 86. En una desafortunada actuación del arquero Eusebio Acasuzo, fuimos superados por 4-2. El ‘1’ peruano fue cambiado a los 24 minutos y quedó desafectado ni bien pisó Lima. Franco Navarro marcó nuestro único doblete en territorio sureño. Finalmente, quedamos fuera, pero el equipo de la Estrella Solitaria tampoco consiguió su pase ante Paraguay.

El resultado más doloroso, sin ninguna duda, sucedió en 1997. A falta de una fecha para el final de la Eliminatoria al Mundial de Francia 98, Perú necesitaba ganar o empatar para conseguir la clasificación. En medio de toda expectativa, Chile nos goleó 4-0, sin Iván Zamorano, pero sí con Marcelo Salas, y nos dejó en la lona. La diferencia de goles entre ambos seleccionados era tan abrumadora que los sureños se adueñaron del último cupo. Perú no participaba en una cita mundialista después de España 1982.

El siglo XXI llegó con derrotas, la mayoría, de manera indiscutible. Un doloroso 2-1 en 2003, un rotundo 2-0 en 2007, otro 4-2 en 2011 y un peleado 2-1 en 2016. Ni Paulo Autuori, José del Solar, Sergio Markarián y el mismo Ricardo Gareca evitaron esta racha de partidos perdidos consecutivos. Las diferencias entre estos conjuntos se acortaron en la actualidad, presentándose una gran oportunidad de ganar por primera vez en Santiago.

El gol de Juan Jayo en Santiago hace 20 años es uno de los más recordados de Perú ante Chile. (Foto: Archivo El Comercio)

- OTROS CASOS-

Chile es uno de los cuatro países sudamericanos en los que la bicolor no ha ganado en cancha de visita por Eliminatorias. Argentina, Bolivia y Brasil se suman a esta lista, desde nuestro estreno en 1957. Si contamos el repechaje, Perú no ganó en su visita a Nueva Zelanda hace tres años. En conjunto, respetando el resultado en cancha en La Paz en 2016, son 23 partidos repartidos en siete empates y 16 caídas

Más allá de empatar en nuestras dos primeras visitas a Buenos Aires, en la primera clasificamos a un Mundial, Perú jamás venció a Argentina en Buenos Aires. Tres empates, seis derrotas y siete goles celebrados es el historial de la bicolor a orillas del Río de La Plata. La última vez, Perú regresó a La Bombonera luego de casi cinco décadas, llevándose una igualdad sin goles tras un tenso enfrentamiento.

Brasil fue el primer país que Perú visitó en clasificatorias. El 21 de abril de 1957, con un golazo de Didí, bautizado como Folha Seca (Hoja Seca) por la forma en que el balón ingresó al arco, la Verdeamarelha nos sacó de la carrera hacia Suecia 1958. No regresamos hasta 2001, en donde la bicolor sorprendió al robar un punto. Juan Pajuelo anotó nuestro único gol allí. Luego, no sumamos ninguna unidad. En total, acumulamos una igualdad y cuatro derrotas.

Más allá de alguna superioridad de Perú ante Bolivia, jamás vencimos a La Verde en su territorio. Son ocho visitas con dos empates, seis derrotas y tres goles a favor. En el último antecedente, ya con Ricardo Gareca al mando, perdimos 2-0, pero la FIFA lo transformó en un 3-0 a favor al jugar Nelson Cabrera en los últimos minutos. El paraguayo naturalizado boliviano no cumplía con el reglamento del máximo ente del fútbol mundial para ser convocable en otro seleccionado.

Once de Perú que perdió ante Bolivia en La Paz en 2016, pero ganó en mesa un mes después. (Foto: AFP / Jorge Bernal)

