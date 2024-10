En los últimos días poco se ha hablado de fútbol en Uruguay, en la previa al choque por Eliminatorias ante Perú. Desde las declaraciones del futbolista Luis Suárez sobre situaciones reprochables en la interna de ‘La Celeste’, varios jugadores salieron al frente para sentar posición.

Uno de ellos fue Agustín Canobbio, uno de los aludidos por el ‘Pistolero’, y quien tendría una relación rota con el actual entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa.

“Hubo mucha falta de respeto constante y yo que soy muy respetuoso en todo mi andar, llegó un punto en el que estallé”, dijo el atacante de Atlético Paranaense.

”Sabía las consecuencias que se podían venir y en base a eso actué igual, fui de frente con mis códigos y valores que me inculcaron de chico y por suerte hoy apoyo la cabeza en la almohada con tranquilidad y paz”, agregó.

En esa línea, recordó un hecho que marcó esta relación distante entre jugador y técnico, la misma que se mantuvo hasta las últimas convocatorias en las que Canobbio no fue considerado.

“En 2023 hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho: me echó la culpa de haber perdido un partido contra Ecuador. Había hecho el gol y generé otra situación de gol. Somos 11 en la cancha, un plantel grande y me echó la culpa de perder un partido”, contó.

“En un video análisis que él hace me terminó echando la culpa de algo. Obviamente el jugador se da cuenta cuándo juega bien o mal, impreciso o no, y en ese partido me sentí muy bien”, añadió.

Perú se medirá el próximo viernes 11 de octubre a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima.