Sebastián Amasifuen (5)

Tuvo de cal y de arena. Postergó el grito de gol de los brasileños con varias atajadas, donde dejó en claro que es un arquero con grandes condiciones atléticas. Pero luego tuvo una salida en falso en el segundo gol del ‘Scratch’. A su favor, su defensa lo ayudó poco y nada. De todas formas es un talento a seguir. Mal haríamos en satanizarlo.

Kluivert Aguilar (4)

No se notó que es uno de los más experimentados y que juega en Bélgica. El exlateral de Alianza Lima pasó con muchas dudas y tibiezas al ataque y no marcó con la intensidad que se necesita en un partido de este calibre. No lanzó un solo centro venenoso al área brasileña. ¿Puede mejorar? Cómo no. Pero no ha sido el mejor de los inicios.

Aron Sánchez (4)

Empezó bien, mandando en su zona, imponiendo condiciones por arriba y por abajo, pero luego se derrumbó. Cometió un penal que generó el 3-0. Lamentablemente en lugar de ser un caudillo capaz de levantar a su equipo cuando empezaron a llegar los goles, evidenció que todavía está tierno para estas lides.

Matías Lazo (5)

El capitán de la Selección Peruana ofreció seguridad en varios pasajes del encuentro. Por arriba se suele imponer. Pero por abajo tuvo ciertas gritas. Tiene que compenetrarse mejor con Aron Sánchez. Son los llamados a darle tranquilidad al equipo. Pero esta vez no pudieron hacerlo frente a la ‘Canarinha’.

Sebastián Aranda (4)

No lo hizo mal, pero se ganó una tarjeta amarilla y eso lo condicionó. Tuvo algunas triangulaciones rescatables, pero luego no se lanzó al ataque y tuvo algunas complicaciones, cuando jugaban a sus espaldas.

Jack Carhuallanqui (6)

El volante de atraque de Universitario cumplió hasta donde le dio la gasolina. Mostró una mejor versión en el primer tiempo, indudablemente. Quedó clarísimo que necesita más compañía para defender con mayor efectividad el mediocampo peruano.

Gonzalo Aguirre (5)

El mediocampista de Nueva Chicago mostró destellos. Sabe con el balón, no le quema, y también rasca. Pero le faltó mayor rigor táctico para armar un bloque más sólido. Puede ofrecer mucho más. Pero habrá que esperar todavía.

Catriel Cabellos (5)

Es el llamado a darle jerarquía al equipo peruano. Por algo juega en el Racing de Avellaneda. Pero no ofreció nada espectacular. Se perdió en el caos, y se desinfló. Tiene que tomar las riendas de la Bicolor. Debe ser su consigna.

Diether Vásquez (5)

Atrevido es. Y esa sencillamente ya no es una cualidad escasa. Pero no se asoció como debería y se le vio solitario en varios momentos del partido. Debe juntarse más con Kenji Cabrera y Catriel Cabellos. De lo contrario será intrascendente.

Kenji Cabrera (6)

El extremo de Melgar insinuó. Se encargó de la mayor parte de balones de pelota parada y produjo cierto peligro. Posee la habilidad suficiente para apilar rivales. Lamentablemente se lesionó en los descuentos. Esperemos que no sea de gravedad. Se le necesita en el torneo.

Sebastian Pineau (5)

El delantero con más pergaminos del equipo, ese que optó por Perú en lugar de Chile, no remató una sola vez hacia el arco brasileño. Se le vio empeñoso, pero nada más. Es cierto también que no tuvo ninguna jugada clara. Y no es de los delanteros que se autogeneran ocasiones. Urge del colectivo.





Cambios:

Nicolás Amasifuen (4)

El lateral zurdo de Alianza Lima, el hermano de Sebastián Amasifuen, ingresó para darle mayor seguridad y salida que Aranda, pero no hubo gran diferencia. Le tocó la parte más complicada, cuando el técnico brasileño envió a varios atacantes para ganar por demolición. Y vaya que le funcionó.

Juan Pablo Goicochea (4)

El delantero de Alianza Lima tuvo un inicio gris: ingresó justo cuando Brasil anotó el primer tanto, y desde entonces tuvo todo cuesta arriba. Goicochea sabe aprovechar los espacios y picar al vacío, pero evidentemente necesita que lo alimenten. Esta vez no se le dio.

Gilmar Paredes (4)

El carrilero de Sporting Cristal no entró del todo bien. Pero siendo justos, como con Goicochea, tenían todo en contra: un Brasil embalado que ya había olido sangre. Veamos si tiene más chances durante el Sudamericano.

Lisandro Vásquez (S/P)

El mediocentro ofensivo del Melgar básicamente hizo acto de presencia. No tuvo el tiempo para hacerse notar. Ojalá pueda convertirse en una alternativa confiable.

Anderson Villacorta (S/P)

Entró para sumar minutos . El defensa de la César Vallejo es uno de los más jovencitos del equipo. Aspira a ser opción y eso es importante. Sin variantes estamos en problemas.