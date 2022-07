Antes de aceptar la segunda propuesta de la selección peruana, el único “mundo” que conocía Gianluca Lapadula era Italia. Creció queriendo ser el nuevo Filippo Inzaghi y dejando de lado todo para ir al antiguo estadio de la Juventus, el Delle Alpi, a ser recogepelotas del megaequipo que tenía a Zinedine Zidane y Alessandro del Piero como figuras. Las costumbres, la cultura, la comida, la música… todo era distinto a lo que se encontró cuando pisó suelo peruano.

“Hay algo que los italianos tienen en común: su poca predisposición a salir del país. Para un futbolista italiano, la realización personal puede estar en casa. No es necesario irse de la patria para construir una carrera profesional; con ingresar a la Serie “A” en la Juventus, al Milan, al Inter, al Napoli, la Roma o la Fiorentina es posible llegar al pináculo del mundo y darse por servido”, cuenta el goleador en un capítulo de su libro autobiográfico y que El Comercio presentó en exclusiva.

Pese a que ya había tenido la chance de debutar con la selección italiana en un amistoso ante San Marino -metió un triplete en el 8 a 0- en 2017, Lapadula decidió “nacer de nuevo”. Ponerse otros colores en el pecho y representar al país de su madre, el mismo que visitó cuando era niño.

Pero esta vez era adulto. Tenía 30 años cuando se estrenó en la derrota ante Chile como visitante por las Eliminatorias. Era noviembre de 2020 y en poco tiempo, con goles y asistencias, con abrazos y el rostro golpeado, el atacante se ganó el cariño del pueblo peruano. Dentro y fuera del campo. Dejando todo en el césped y bailando los ‘hits’ de Christian Cueva.

Gianluca, entonces, fue un peruano más. No de nacimiento, pero sí de corazón. Retomó junto a Alessia, su esposa, las clases de español que había dejado y a la par, empezó a estudiar historia del Perú, su nuevo “mundo”. “Creí que era un paso importante para consolidar mis creencias y ayudaría mucho en mi futura llegada. No podría integrarme en un sistema de juego y de pensamiento si no tenía una idea clara de dónde estaría involucrado. Me parecía lo más apropiado para el Perú y para conmigo”, cuenta en su libro de 190 páginas que está disponible a 59 soles.

Lapadula no nació en estas tierras. No creció con el criollismo peruano. Se ‘inyectó’ peruanidad para ser ahora el ‘9′ que con sus goles nos ayudó a llegar hasta un repechaje mundialista -sí, aún nos duele la derrota- y seguramente seguirá siendo el goleador en el próximo proceso eliminatorio.

De Frank Sinatra a Armonía 10

En noviembre de 2020, cuando aún ni bailaba ‘El Cervecero’ de Armonía 10 con Christian Cueva, Gianluca Lapadula fue presentado en sociedad ante la selección peruana. Era el primer paso para unirse al grupo de ‘palomillas’ que lo adoptarían como una más de la familia.

Una cena en el Hotel Belmond de Miraflores fue el escenario perfecto para su bienvenida. Y como es costumbre en el fútbol, el “nuevo” tiene que demostrar alguna habilidad ante todos. Ya sea bailar o cantar. Lo que sea que desate las carcajadas de sus compañeros. Un método que sirve para romper el hielo.

Gianluca cogió el micrófono, se acomodó los bigotes tan pintorescos y habló algo poco entendible. Y en lugar de bailar, cantó una versión de uno de los clásicos de Frank Sinatra. Los testigos, sorprendidos quizá por lo que estaban escuchando, no dudaron en estallar entre risas.

No hay registro de ese momento, pero el ítalo-peruano se encargó de revivirlo para iniciar este 2022. En medio de las celebraciones por Año Nuevo, el ‘9′ subió a su Instagram un video cantando “Fly me to the moon” del mítico cantante y actor estadounidense.

“Cervecero”, “¿Hay algo que no sepas hacer?”, “Cantas, bailas, juegas bien, eres romántico. ¿Qué cosa no haces bien, ‘Lapa’?”, “Y acá en Perú cantando el cervecero con Cueva. Feliz Año, ‘Lapagol’”, “¿Se puede ser más perfecto?”, “Tiembla, Gianmarco”, fueron algunas reacciones de sus fanáticos.

Sin embargo, André Carrillo, mediocampista de la selección peruana y compañero de Gianluca Lapadula, le pidió que mejor regrese a lo suyo. “Hermano anda al área nomas”, escribió en los comentarios.

Gianluca nunca dejará de ser Lapadula, pero también es un peruano más. Y aquí lo recibimos con los brazos abiertos.