La selección peruana sumó otro amistoso este martes en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, Rusia, donde enfrentó a Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico. El encuentro fue precedido por un momento de gran significado: la vibrante entonación del Himno Nacional en el escenario ruso.
El himno fue coreado con fervor por la delegación y los aficionados peruanos presentes en el reciento.
Siete años después, las sagradas notas del Himno Nacional volvieron a sonar en Sochi, donde Perú se despidió del Mundial de Rusia 2018, con victoria 2-0 sobre Australia. En aquella ocasión marcaron André Carrillo y Paolo Guerrero.
En el banquillo, la Bicolor fue dirigida por tercera vez por Manuel Barreto, quien asumió el mando técnico de la selección tras la salida de Oscar Ibáñez.
