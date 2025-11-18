La selección peruana sumó otro amistoso este martes en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, Rusia, donde enfrentó a Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico. El encuentro fue precedido por un momento de gran significado: la vibrante entonación del Himno Nacional en el escenario ruso.

El himno fue coreado con fervor por la delegación y los aficionados peruanos presentes en el reciento.

Siete años después, las sagradas notas del Himno Nacional volvieron a sonar en Sochi, donde Perú se despidió del Mundial de Rusia 2018, con victoria 2-0 sobre Australia. En aquella ocasión marcaron André Carrillo y Paolo Guerrero.

En el banquillo, la Bicolor fue dirigida por tercera vez por Manuel Barreto, quien asumió el mando técnico de la selección tras la salida de Oscar Ibáñez.