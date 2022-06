El lateral izquierdo se mostró afectado por fallar el penal directo de Perú vs. Australia por el repechaje rumbo al Mundial 2022 y, en imágenes emitidas por Movistar, se vio a Advíncula saliendo de la concentración de la Selección Peruana, junto a sus maletas.

El jugador de Boca Juniors se mostró desolado tras quedar fuera de la Copa del Mundo 2022, se cubrió el rostro con la camiseta. Realizó una publicación en su cuenta de Instagram, la misma que borró a los minutos y terminó despidiéndose por adelantado de la blanquirroja.

Durante el desarrollo de la rueda de los penaltis, ‘Bolt’ erró su remate cuando la Bicolor iba adelante en el marcador. Luego, Australia pudo emparejar y mantuvo ese resultado hasta concluir los cinco penales. En el sexto disparo, para cada combinado Awer Mabil marcó y Valera falló.

Luis Advíncula fue captado saliendo de la concentración de Perú. (Foto: Diego Amanzo / Movistar Deportes)

Horas después del encuentro, el lateral derecho de Boca Juniors anunció que se retiraría del combinado nacional, pero después eliminó la publicación.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, fue el mensaje que había compartido Advíncula en Instagram.

Si bien el post fue suprimido de la red social, los hinchas de la selección peruana no ocultaron su pesar por la posibilidad de ya no ver a ‘Lucho’ en el combinado nacional en el futuro cercano. Recordemos que el jugador de Boca Juniors tiene 32 años y es uno de los más experimentados del plantel.