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El entrenador brasileño debutará con la selección peruana ante Senegal en París, Francia. (Foto: GEC)
El entrenador brasileño debutará con la selección peruana ante Senegal en París, Francia. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La selección peruana viajó rumbo a París (Francia) para disputar el primer partido amistoso ante Senegal. Este duelo marcará el inicio de la era Mano Menezes como entrenador de ‘La Bicolor’.

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