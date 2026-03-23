La selección peruana viajó rumbo a París (Francia) para disputar el primer partido amistoso ante Senegal. Este duelo marcará el inicio de la era Mano Menezes como entrenador de ‘La Bicolor’.

“Son los primeros pasos de un trabajo largo, iniciamos bien”, comentó el entrenador en el aeropuerto Jorge Chávez.

Asimismo, se pronunció sobre la convocatoria de jugadores jóvenes en medio del recambio generacional.

“Es importante que tengan minutos internacionales para que tengan experiencia y estén preparados para lo que vaya a venir”, expresó.

La selección peruana enfrentará a Senegal el próximo 28 de marzo en el Parque de los Príncipes (Francia); y cerrará la fecha FIFA ante Honduras el 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque (España).

“Son buenos rivales”, declaró Mano Menezes.