Perú venció 1-0 a un desdibujado Uruguay en Lima y salió del fondo de las clasificatorias al Mundial 2026 que este viernes completó su novena fecha. Marcelo Bielsa, fue el más golpeado, con la derrota ‘charrúa’ tras caer en Lima y los comentarios previos de Luis Suárez.

“Creo que lo que pasó en la semana no condiciona y no lo vinculo con cómo jugamos. Ni creo que haya tenido efecto que hay sido una semana con mucha efervescencia. Respecto de cómo opero sobre mí toda la situación, yo no ingoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido yo la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar en la selección”, indicó

“No alteró para nada la convicción con la que se preparó el partido, el profesionalismo y el funcionamiento del grupo y el cuerpo técnico para la preparación del partido fue igual que siempre. Para resumir, lo que sucedió no tuvo efecto en el rendimiento, en la preparación del partido, en la actitud con la que se afronto. Todos actuamos con máxima seriedad, por supuesto que no ignoro todo lo que pasó”, finalizó.