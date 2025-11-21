El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, dijo el jueves que sigue firme al mando de la Celeste y que su proyecto camino al Mundial 2026 continúa, desactivando los rumores sobre una posible renuncia que surgieron tras caer por 5-1 ante Estados Unidos.

El argentino negó una posible renuncia y dijo que sigue con “la misma fuerza desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial”, en una concurrida conferencia de prensa en el estadio Centenario de Montevideo.

Bielsa volvió a cargar sobre su figura toda la responsabilidad por la caída en el juego de la Celeste en los últimos partidos, que pese a terminar en cuarto lugar el premundial de Conmebol sufre para generar juego ofensivo, y destacó que cuenta con el respaldo del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso.

“Corrieron como animales y corrieron más que el rival, pero no lograron jugar bien, eso no es culpa de los jugadores y eso es culpa de lo que el entrenador hace con la energía disponible”, remarcó el DT para redireccionar la charla hacia su autocrítica.

Una defensa al espíritu competitivo y la lealtad de sus futbolistas que retomó en varios momentos de la conferencia de prensa. “No puedo aceptar que digan que es un equipo que le suelta la mano al entrenador”, sentenció.

El martes, Tampa fue escenario de la peor derrota de una selección uruguaya absoluta frente a una de Concacaf, y llegó tras un empate gris 0-0 ante México.

En casi dos horas de charla fluida y por momentos tensa, Bielsa trató temas incómodos, mostró sus emociones como nunca antes en Uruguay y se definió como “tóxico”.

Resaltó que pese a su carácter difícil de llevar siempre trata de ser justo con sus jugadores no para ganar su simpatía sino para reconocer sus virtudes.

“Avergonzado” por la catastrófica derrota sufrida ante un equipo de Estados Unidos colmado de suplentes, el timonel aseguró que mantendría su esencia porque sólo así puede convencer a sus futbolistas de seguir su sistema de juego.

También respondió sobre cuánto pesaron las críticas de Luis Suárez, quien en 2024 a días de retirarse de la selección uruguaya como su máximo goleador histórico criticó a Bielsa por sus supuestos destratos.

“No tengo rencor ni revanchismo” y “si tengo que recordarlo a Suárez no por lo que él dijo sobre mí sino por lo que él le dio al desarrollo de la Copa América“, soltó el DT.

“Sin él hubiera sido mucho más difícil, nos ayudó a ser terceros”, en la Copa América de 2004 que coronó a Argentina.

Uruguay volverá a juntarse para amistosos en marzo, previo a la recta final de la preparación hacia el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Una instancia que Bielsa empezará a preparar “desde el lunes”, con la mira de ser “capaz de emocionar” para sacar lo mejor de sus jugadores sin dejar de ser genuino.

“Seguro que voy a intentar cambios, seguro que voy a ver si logro convencerme y construir”, opciones nuevas para salir de la crisis y llegar fuertes al Mundial.