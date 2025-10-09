La última práctica de la selección peruana tuvo novedades. Marcos López no entrenó con el resto de sus compañeros y será baja en el Perú vs. Chile por lesión. Manuel Barreto prescindirá de él para el duelo amistoso de este viernes 10 de octubre.

¿Qué pasó con Marcos López? El lateral izquierdo de la selección peruana no estuvo en el campo principal de la Videna. Presenta molestias físicas que le impiden estar en buenas condiciones. No lo arriesgarán para este compromiso.

Como se sabe, la seguidilla de partidos ha afectado al jugador del Copenhague FC. Desde el 20 de agosto, ha jugado 13 encuentros de manera consecutiva y repartidos entre Champions League y Superliga danesa. Además, también jugó con la Bicolor en septiembre.

La Selección Peruana completó su plantel y sumó su último día de entrenamiento en la Videna. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

El cuerpo médico de la selección peruana tomó conocimiento de eso y recomendó no arriesgarlo a una lesión más grave. Manuel Barreto ya está al tanto de la situación del jugador y moverá sus fichas para el once que utilizará ante Chile.

Ante la ausencia de López, el posible reemplazante es César Inga, quien juega como lateral y extremo izquierdo en Universitario. El futbolista conoce la posición y ha sostenido un buen nivel en los últimos partidos con los cremas.

En otras novedades, Anderson Santamaría y Alex Valera tampoco completaron el entrenamiento de este jueves por dolor. Se presume que también serán baja frente a la ‘Roja’.

