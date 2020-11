Ricardo Gareca conversó con los medios en la previa al duelo por las Eliminatorias Qatar 2022 entre Perú vs. Chile. El estratega argentino se refirió a las expulsiones y el posible temor de quedarse con un jugador menos durante el duelo en Santiago. Sin embargo, el DT afirmó sentirse tranquilo ante dicha posibilidad.

“No me preocupa pero sí me ocupa. Es un tema recurrente. A nosotros, estando 11 vs 11, tenemos mejores posibilidades. Confiamos en los procesos. En algún momento hubo uno de estos episodios, pero no fue algo continuo”, afirmó el estratega de la selección peruana.

“Lapadula ha venido con mucha predisposición para integrarse al equipo”

Gareca fue consultado por la adaptación de Lapadula al grupo de convocados. El entrenador de la ‘Bicolor’ respondió lo siguiente: “He visto muy bien ese proceso. Mejor de lo esperado. Con mucha predisposición, totalmente integrado al grupo. Vino con todas las ganas de integrarse a los trabajos y aportar. Lo mismo sucedió con Rhyner y Solis. Los veo muy bien”.

Del mismo modo, Ricardo Gareca se refirió a los posibles titulares y a los procesos que llevan en la selección. El estratega afirmó que todas las decisiones las toma en base al único objetivo de la ‘Bicolor’: ganar en Santiago.

“Cualquiera puede jugar de titular. En algunos casos podemos contemplar que vengan a jugar y también para conocerlos, integrarlos al grupo. Si están convocados es porque contamos con ellos. Necesitamos sumar. Para clasificar al Mundial, tenemos que ganar. Creo que tenemos un grupo armado y podemos ir viendo nuevas posibilidades. Esto recién empieza, creo que podemos darle tiempo a determinados muchachos para que se puedan adaptar al fútbol sudamericano”, afirmó.

Por otro lado, se refirió a las posibles convocatorias de Guerrero y Farfán para la próxima fecha doble: “Creo que Paolo y Jefferson, conociéndolos, van a hacer de todo para estar en la próxima fecha doble. Pensando en lo competitivos que son. Los dejo tranquilos para que se recuperen, no apuramos nada. Si se llegan a poner bien, no los veo distantes de la selección”.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Perú: el cambio de última hora en Chile de cara al partido ante la Blanquirroja | VIDEO