Lo sacó de la cancha: el codazo de Garcés a Tapia que paralizó el Perú vs. Paraguay

No había pasado más de dos minutos en el Perú vs. Paraguay cuando Renato Tapia tuvo que ser atendido de emergencia por un codazo de Renzo Garcés.

La jugada fue rápida, pero fuerte. En su intento por despejar la pelota aéreo, el ‘Charapa’ extendió el codo y pegó en la nariz del volante, quien se tiró al piso con claras muestras de dolor.

El juego se detuvo para el cuerpo médico ingresara al campo del Estadio Nacional y atienda al jugador ensangrentado. El ‘Cabezón’ salió de la cancha por unos minutos y luego regresó para continuar jugando.

¡EL PRIMER JUGADOR SENTIDO DEL PARTIDO! 🩸🇵🇪



➡ Se produjo un ataque paraguayo y, en el intento de despeje, Renzo Garcés golpeó a Renato Tapia con el codo.



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! 📺📱



*Disponible en 🇦🇷 y 🇺🇾 pic.twitter.com/hqc4UEvZnw — DSPORTS (@DSports) September 9, 2025

