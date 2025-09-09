Partido de Perú vs Paraguay EN VIVO
Previa
La selección peruana se despidió de la posibilidad de clasificar a una Copa del Mundo en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericana 2026. Y ahora, busca culminar el proceso clasificatorio con una victoria ante la Albirroja, que pasa por un buen momento.
Previa
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido de Perú vs. Paraguay por la última jornada de las Eliminatorias.
La selección dirigida por Óscar Ibáñez cayó goleada 3-0 ante Uruguay en Montevideo, en la penúltima jornada. Mientras que, la selección dirigida por Gustavo Alfaro, igualó sin goles con Ecuador en los Defensores del Chaco.