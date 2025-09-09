Redacción EC
Redacción EC

Partido de Perú vs Paraguay EN VIVO

Previa

La selección dirigida por Óscar Ibáñez cayó goleada 3-0 ante Uruguay en Montevideo, en la penúltima jornada. Mientras que, la selección dirigida por Gustavo Alfaro, igualó sin goles con Ecuador en los Defensores del Chaco.

Previa

La selección peruana se despidió de la posibilidad de clasificar a una Copa del Mundo en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericana 2026. Y ahora, busca culminar el proceso clasificatorio con una victoria ante la Albirroja, que pasa por un buen momento.

Previa

Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido de Perú vs. Paraguay por la última jornada de las Eliminatorias.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC