Renato Tapia anunció, este lunes 27, que será padre por tercera vez, junto a su pareja Lesly Winkels. El futbolista lo hizo público en sus redes sociales con dos enternecedoras fotos.

El la primera instantánea se visualiza una ecografía y un par de pequeños zapatos. En la siguiente foto, se muestra el avanzado estado de embarazo.

Los zapatos y el texto de Renato Tapia en la publicación (un pollito y un lazo) hacen indicar que será mujer.

***************

