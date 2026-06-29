Por Redacción EC

Luego de varios meses de mantener silencio, Renato Tapia decidió pronunciarse para despejar las especulaciones relacionadas con su extensa ausencia en la selección peruana. El volante no ha vuelto a integrar una convocatoria desde el encuentro frente a Paraguay, disputado en Lima en setiembre del año pasado en la que la selección peruana perdió por 0 a 1. Su prolongada ausencia, que coincidió con la llegada de Mano Menezes como entrenador de la selección, dio lugar a diversas versiones sobre un supuesto conflicto con la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, desde la Videna se ha descartado públicamente la existencia de diferencias o problemas entre Jean Ferrari con Renato Tapia por lo que se le veía excluido de la selección. De esta manera el volante explica las razones y aclara las dudas que muchos tenían.