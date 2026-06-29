Luego de varios meses de mantener silencio, Renato Tapia decidió pronunciarse para despejar las especulaciones relacionadas con su extensa ausencia en la selección peruana. El volante no ha vuelto a integrar una convocatoria desde el encuentro frente a Paraguay, disputado en Lima en setiembre del año pasado en la que la selección peruana perdió por 0 a 1. Su prolongada ausencia, que coincidió con la llegada de Mano Menezes como entrenador de la selección, dio lugar a diversas versiones sobre un supuesto conflicto con la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, desde la Videna se ha descartado públicamente la existencia de diferencias o problemas entre Jean Ferrari con Renato Tapia por lo que se le veía excluido de la selección. De esta manera el volante explica las razones y aclara las dudas que muchos tenían.

Conoce el tema de la exclusión que tuvo Tapia de la selección peruana, sus comentarios causan asombro

En una entrevista concedida recientemente al programa de YouTube Juego Cruzado, Renato Tapia se refirió por primera vez a las razones que rodean su ausencia en la selección peruana. El mediocampista aseguró que tuvo la oportunidad de conversar con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y que durante ese diálogo le expresó exactamente lo mismo que había manifestado públicamente. “Conversé con el presidente y le dije lo mismo que comenté en la entrevista. No he declarado nada que antes no le haya dicho a él”, señaló el futbolista. Asimismo, explicó que ese intercambio no dejó asuntos pendientes ni evidenció un conflicto de fondo, aunque admitió que algunas de sus declaraciones pudieron haber sido interpretadas de manera distinta. En ese sentido, precisó que siempre procura hablar con fundamento y basándose en hechos o información que conoce, más que dejarse llevar por las emociones o por apreciaciones personales.

Tapia aclaró sobre los rumores que tenían los periodistas y demás de las posibles fricciones con la dirigencia

Del mismo modo, el actual jugador de Al Wasl reiteró que existe total coherencia entre lo que ha expresado públicamente y lo que conversó en privado con Jean Ferrari. “Siempre digo las cosas como son. Al presidente no le comenté nada diferente; ya se lo había dicho cuando hablamos en Montevideo. Él lo entendió, aunque tenía otra postura. Al final, cada uno mantiene su forma de pensar”, manifestó el volante, dejando entrever que cada persona es libre de interpretar esa conversación según su propio criterio. Asimismo, Tapia descartó las versiones que apuntan a un distanciamiento con la dirigencia de la FPF. Explicó que, desde su última convocatoria, el contacto que ha mantenido con la selección se ha limitado principalmente a los fisioterapeutas de la ‘bicolor’ y aseguró que no ha sostenido otro tipo de comunicación con los directivos del organismo.

Renato Tapia descarta diferencias con Jean Ferrari: “No existe ningún problema, no hay que crear polémicas donde no las hay”

Respecto a su relación con Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, Renato Tapia negó que exista algún tipo de inconveniente entre ambos. Asimismo, el mediocampista afirmó que no cree que haya habido un malentendido o una mala interpretación de los hechos y pidió no alimentar versiones sin fundamento. “Estoy convencido de que no hubo ningún teléfono malogrado con Jean Ferrari. Si alguien dice que puede llamarme para resolver cualquier situación y finalmente no lo hace, ahí sí podría interpretarse que existe un problema. Pero, según ustedes, la prensa, hay un conflicto, mientras que él asegura que no lo hay. No hay que crear polémicas donde no existen. Por eso entiendo que no pasa nada, porque tampoco he recibido una llamada”, comentó Tapia.

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