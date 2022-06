Vale decir que hoy hay que convencer al ‘Tigre’ de que se quede. No como hace cuatro años cuando su proyecto era seguir, salvo un llamado de Argentina. Ahora el futuro de Gareca parece estar más lejos de la Bicolor, según fuentes de la Videna, tanto que ya hasta se habría despedido del plantel.

Las razones: la primera es que para Gareca todo proceso tiene un final y el suyo con la Bicolor ya no da para más, no solo por la eliminación, sino también porque, y esta es la segunda razón, sintió que su mensaje para el crecimiento del fútbol peruano no caló en la dirigencia, que debía tomar decisiones respecto a todo lo que rodea a la selección.

Cuántas veces se le escuchó al entrenador criticar la falta de infraestructura, el mal trabajo en menores, la poca política deportiva, más allá de que la Federación de Peruana Fútbol sea un ente privado ajeno al IPD. Si la clasificación a Rusia 2018 no fue la catapulta, no veía cómo ahora se pueda dar.

"Cuando lleguemos a Lima será momento de replantear muchas cosas. Tengo el partido en la cabeza dándome vueltas. No es tiempo de hablar sobre mi continuidad. Solo puedo manifestar mi dolor y el de los muchachos".



Unánime

“En estos días habrá mucho diálogo, mucha conversación. Estamos muy agradecidos con Ricardo”, dijo Agustín Lozano, presidente de la FPF, a “América deportes” en la salida de Doha. “Nos queda esta semana de análisis, de reflexión y de ver qué es lo que debemos hacer para el próximo ciclo mundialista”, agregó al respecto.

Hay consenso para que Gareca se quede. En la última encuesta de Ipsos-El Comercio de mayo pasado, un 88% de aficionados quiere su permanencia. Desde diciembre pasado, la pregunta sobre la renovación a Gareca siempre ha superado el 80 % de aprobación.

Los propios jugadores se consolidaron con él y aguardan seguir juntos. “Nos gustaría que se quede Ricardo Gareca. Es un entrenador que nos ha enseñado mucho, que ha cambiado la mentalidad de los jugadores”, aseguró el capitán Pedro Gallese, como la voz del plantel.

Conversación

Y en estas decisiones no hay mucho tiempo que perder. Desde la Videna le contaron a El Comercio que ya mañana o pasado tienen pensado sentarse con Gareca para plantearle el nuevo proyecto. Si no lo pueden hacer en estos días, será el lunes o martes, pero la FPF quiere que el técnico conozca desde ya lo que se tiene pensado.

Juan Carlos Oblitas liderará esta conversación en la que se le propondrá a Gareca, además del trabajo con la selección mayor con miras al Mundial 2026, que se haga cargo de algo que se puede llamar gestión futbolística de todas las categorías. Es decir, que vigile el estilo de juego de cada equipo, para que cuando lleguen a mayores no haya un cambio drástico.

Sin embargo, al respecto ya antes Ricardo Gareca aseguró que su mirada está netamente en la selección mayor. Habrá que ver si cambió de parecer en el tiempo.

Su comando técnico –Néstor Bonillo y Sergio Santín– estaría a favor de continuar un proceso más en el Perú, pero es Gareca quien tiene la decisión final. Muchas cosas se deben discutir en esa reunión para convencerlo de permanecer a cargo de la Bicolor, a la que hizo tanto bien en estos siete años.