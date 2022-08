Juan Reynoso casi rompe en llanto tras recordar a su padre en una entrevista. El flamante DT de la selección peruana no pudo contenerse del todo y por poco se quiebra tras referirse a su progenitor.

“Él me vio en mis inicios, cuando me empezaba a consolidar en la selección. De las cosas que recuerdo es que mi padre pudo ver como me hacía un nombre en México. Él asistió a partidos importantes que tenía por aquel entonces. Él me vio hasta el 2014 con FBC Melgar, mas no en México. Si me viera en esta nueva etapa, no me diría absolutamente nada y lloraría. Solo lloraría”, declaró Juan Reynoso en entrevista con Movistar Deportes.

¿Cuándo debutará Juan Reynoso al mando de la Selección Peruana?

El primer encuentro del estratega nacional al mando de la ‘Bicolor’ será ante México, el próximo 24 de septiembre. Será la primera experiencia de Reynoso al mando de una selección tras su exitoso paso a nivel de clubes.

Recordemos que Juan Reynoso fue anunciado como el nuevo DT de la selección peruana el pasado 03 de agosto en Videna. El popular ‘Cabezón’ tomó la posta que dejó Ricardo Gareca tras más de 7 años al frente del combinado ‘Blanquirrojo’.