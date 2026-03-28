Resumen

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Tras derrota ante Senegal: selección peruana lleva más de un año sin poder ganar. (Foto: Getty Images)
Tras derrota ante Senegal: selección peruana lleva más de un año sin poder ganar. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

El inicio de la era Mano Menezes al frente de la selección peruana empezó con una dolorosa derrota por 2-0 ante Senegal, correspondiente a un amistoso FIFA disputado en París. La Bicolor fue superado por un rival con mejor nivel, que pasó pocos apuros y supo sacar ventaja de sus cualidades para asegurar el marcador.

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