El inicio de la era Mano Menezes al frente de la selección peruana empezó con una dolorosa derrota por 2-0 ante Senegal, correspondiente a un amistoso FIFA disputado en París. La Bicolor fue superado por un rival con mejor nivel, que pasó pocos apuros y supo sacar ventaja de sus cualidades para asegurar el marcador.

Si bien el equipo está en reestructuración, con nuevos jugadores sumándose a la selección y siendo protagonistas de este nuevo proceso, la estadística refleja el presente que atraviesa la Bicolor. Tras la derrota ante Senegal, Perú acumuló más de un año sin poder ganar.

La última victoria del combinado nacional fue el 3-1 ante Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026. Desde aquel entonces, la Bicolor disputó nueve compromisos con el siguiente registro: seis derrotas y tres empates, entre duelos amistosos y oficiales.

Perú perdió ante Senegal y acumula nueve partidos sin poder ganar. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP) / JULIEN DE ROSA

Los últimos 10 partidos de Perú:

Perú 0-2 Senegal

Perú 1-2 Chile

Perú 1-1 Rusia

Perú 1-2 Chile

Perú 0-1 Paraguay

Perú 0-3 Uruguay

Perú 0-0 Ecuador

Perú 0-0 Colombia

Perú 0-1 Venezuela

Perú 3-1 Bolivia

Sin duda, los malos resultados reflejan el momento actual de una selección peruana que intenta reacomodarse para volver a ser competitiva. Y si bien un nuevo proceso está empezando, siempre es importante ganar para agarrar mayor confianza.

El próximo partido de Perú será este martes 31 de marzo ante Honduras en Madrid. Allí, el equipo de Mano Menezes buscará su primera victoria y ponerle fin a este mala racha de resultados.

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